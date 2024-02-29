الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 6 سنوات لتاجر مخدرات في الشرقية

مخدرات
مخدرات

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص، ومصادرة المضبوطات، وألزمته بالمصاريف الجنائية في القضية رقم 20979 لسنة 2023 جنايات أبوكبير

المشدد 6 سنوات لعامل بتهمة الاتجار في المخدرات وحيازة سلاح ناري بالشرقية

تعود أحداث القضية لشهر نوفمبر من العام الماضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبوكبير يفيد بورود معلومات لضباط مباحث المركز، بقيام «محمد.م» 28 عامًا، عامل ومقيم بدائرة المركز، بالاتجار في المواد المخدرة.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم حال استقلاله دراجة بخارية بدون لوحات بالطريق العام، وبتفتيشه عثر بحوزته على حقيبة جلد بداخلها سلاح ناري (فرد خرطوش وذخيرة)، وكيس بلاستيك يحوي جوهر الحشيش والهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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