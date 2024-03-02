السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دورة الألعاب الأفريقية.. مقدمة البعثة الإدارية تنهى إجراءات تسجيل بعثة مصر

بعثة مصر في أكرا
بعثة مصر في أكرا

أنهت مقدمة البعثة الإدارية بقيادة الدكتور محمد عبد العزيز غنيم رئيس البعثة، أمس الجمعة، إجراءات تسجيل بعثة مصر المشاركة في منافسات النسخة الثالثة عشر من دورة الألعاب الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة من 8 وحتى 23 مارس الجاري في مدينة أكرا الغانية.

وتضم البعثة المصرية ما يقرب من 390 فردا، وتشارك مصر بـ 262 لاعبا ولاعبة يمثلون 21 رياضة، وقد تم الانتهاء من تسجيلهم.

وغادر وفد مقدمة البعثة قبل سفر باقي أفراد البعثة المصرية من أجل تذليل كافة العقبات والصعوبات وتجهيز الإمكانيات لبعثة مصر للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية وحضور الاجتماعات التحضيرية مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأفريقية.

وتسعى البعثة المصرية إلى تحقيق المزيد من الميداليات والفوز بلقب البطولة وتحطيم الرقم القياسي، ورفع علم مصر عاليًا.

وتعد دورة الألعاب الأفريقية أكبر الملتقيات الرياضية في أفريقيا، حيث تقام كل أربع سنوات تحت إشراف، الاتحاد الافريقي السياسي مالك الدورة واتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية (الأنوكا)، وأيضا اتحاد الاتحادات الرياضية الأفريقية (الأوكسا).

تخوض مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا 2023، ببعثة مكونة من 262 لاعبًا ولاعبة بواقع 163 لاعبًا و 99 لاعبة يتنافسون في 21 رياضة مختلفة وهم “مصارعة الذراعين، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة السلة 3*3، الكرة الطائرة الشاطئية، الكرة الطائرة، الملاكمة، الشطرنج، الهوكي، كرة اليد، الجودو، الكاراتيه، السباحة، تنس الطاولة، التايكوندو، التنس، الثلاثي، رفع الأثقال، المصارعة، وكرة السرعة، الألعاب الإلكترونية”.

وتتصدر مصر جدول الترتيب العام لميداليات الدورة الأفريقية عن تاريخها برصيد 1620 ميدالية بواقع 639 ذهبية و 500 فضية و481 برونزية في 12 رياضة.

الجدير بالذكر، أن مصر تحتل المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات بالدورات الإفريقية كما أنها أكثر الدول المتوجة بلقب الدورة حيث فازت بـ 6 نسخ آخرها دورتي المغرب 2019 والكونغو برازفيل 2015 بالإضافة إلى لقب أول دورة باسم الجمهورية العربية المتحدة في أول نسخة من دورة الألعاب الإفريقية والتي أقيمت في الكونغو برازافيل عام 1965.

الكونغو برازافيل الكاراتيه منافسات دورة الألعاب الأفريقية أكرا أكرا 2023 الأوكسا

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