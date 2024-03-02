السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تدريبات الأهلى.. الفريق يبدأ الاستعداد لنهائى كأس مصر أمام الزمالك

مران الأهلي
مران الأهلي

أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على إستاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏
وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا أمس في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية؛ ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية.‏
وواصل محمد الشناوي قائد الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏
وأغلق الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏

وكان الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي حدد موعد السفر إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك الجمعة القادم وبات من المنتظر أن تطير بعثة الأهلي إلى السعودية يوم الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

الشناوي يطلب السفر مع بعثة الأهلي إلى السعودية

في المقابل طلب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي من الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر بالتنسيق مع خالد بيبو مدير الكرة السفر مع الفريق إلى السعودية استعدادا لخوض مباراة  نهائي كأس مصر أمام الزمالك  المقرر لها يوم الجمعة المقبل.

بدأ الشناوي مرحلة الجري حول الملعب لأول مرة للحفاظ على لياقته البدنية بعد انتهائه من المرحلة الأولى عقب العملية الجراحية التي خضع لها في المانيا في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يسافر الشناوي إلى ألمانيا أو قطر عقب نهائي كأس مصر لأداء جزء من البرنامج العلاجي تمهيداً لعودته للمشاركة الجماعية أوائل إبريل القادم حسب البرنامج التأهيلي مع الطبيب الألماني الذي أجري العملية للحارس الدولي.

وتعرض محمد  الشناوي للإصابة بخلع في الكتف أثناء مشاركته مع منتخب مصر في نهائيات الأمم الأفريقية التي استضافتها كوت ديفوار.

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