السبكى: عائد السياحة العلاجية فى مصر وصل لحوالى 10 مليارات دولار سنويًا

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إن لمصر مكانة كبيرة في منظومة السياحة العلاجية، حيث إنها فى المركز الـ26 طبقًا للتصنيف الدولي لاستقبال الأجانب.

وأضاف السبكي، خلال افتتاح المؤتمرالدولي الثاني لتطبيقات السياحة الصحية المصرية، أن صناعة السياحة العلاجية من الصناعات الصاعدة بشكل كبير في العالم، موضحًا أن "حجم السياحة العلاجية في مصر وصل لحوالي 10 مليارات دولار سنويًا، ونسعى من خلال الخطط المستقبلية أن يصل إلى 360 مليار دولار سنويًا".

وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم السياحة والعلاجية، من خلال إطلاق مبادرة "نرعاك في مصر"، وهي تعتمد على القدرات الصحية للدولة المصرية في المنشآت الطبية.

وأكد أن الهيئة "تؤمّن" السياحة بشكل عام من الناحية الصحية، مشيرًا إلى أن محافظة جنوب سيناء تعد أول محافظة لانطلاق العلامة التجارية السياحية المصرية "نرعاك في مصر"، موضحًا أن الهيئة تمتلك منشآت صحية في عدة محافظات "أسوان والأقصر، وبورسعيد".

استقبال أكثر من 6 آلاف سائح أجنبي في المنشآت الطبية

وقال إن هيئة الرعاية الصحية لديها "سيستم كامل" منوط برعاية السائحين، واستقبلت أكثر من 6 آلاف سائح أجنبي في المنشآت الطبية التابعة لها.

وأكد أن المنشآت الطبية التي تقدم الخدمات الصحية بالهيئة حصلت على الاعتماد الدولي.

وأضاف أن القطاع الحكومي يتكاتف مع القطاع الخاص لكي تكون السياحة العلاجية وجهة ومقصدًا للأجانب.

جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، وبرئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والرئيس الشرفي الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.