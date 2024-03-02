السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الرئيس الأوكرانى يدعو لمساعدة بلاده لتعزيز دفاعاتها الجوية

الرئيس الأوكرانى
الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي

شدد الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكي، على أنه لحماية مدينة خاركيف من الهجمات الصاروخية الروسية فمن الضرورى تعزيز الدفاعات الجوية ودفع القوات الروسية بعيداً.


وقال الرئيس الأوكراني -فى تصريحات بمؤتمر صحفي فى كييف أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم)- "نحن ندرك أننا بحاجة إلى دفاع شامل هنا. وربما يكون الشيء الأكثر أهمية هو التحرك، ليس فقط من خلال تعزيز الدفاع الجوى وخاركيف والمنطقة بأكملها، ولكن لنكون صادقين، نحن ندرك أننا بحاجة إلى دفع الروس بعيداً".

 

وشدد زيلينسكي "إذا كان الأمر كذلك، فسيكون من الصعب للغاية الدفاع عن خاركيف بشكل كامل، حتى لو عززناها بأنظمة الدفاع الجوى الحديثة المناسبة". 

 

ووفقاً له، فإن "البحث عن فرص لتعزيز الدفاع الجوى فى خاركيف وغيرها من المدن الحدودية وخطوط المواجهة مستمر".

 

ولفت الرئيس الأوكراني "نحن نتفهم كل التحديات. وزير الدفاع يعرف ما يجب العمل عليه، وهو تعزيز هذا الدفاع. إن شركائنا يعرفون ما ينقصنا، وهذا لا ينطبق فقط على خاركيف، ولكن أيضاً على المدن والبلدات الحدودية على طول الامتداد".

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