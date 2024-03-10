الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

مفاجأة.. هذا ما سيحدث في جسمك عند تناول ثمرة واحدة من الكيوي يوميًا

الكيوي
الكيوي

لا يعلم الكثير منا مدى الفوائد التي تعود على الجسم من تناول ثمرة الكيوي، فتعتبر واحدة من أبرز الفواكه المميزة التي تمنح الجسم الكثير من الفوائد، ونوضح التفاصيل الكاملة عن فوائد تناول الكيوي.
 
قد يؤثر الكيوي أيضًا بشكل إيجابي على الكوليسترول، فقد أظهرت الأبحاث وجود صلة بين استهلاك الكيوي اليومي وانخفاض إجمالي الكوليسترول والدهون الثلاثية، وربطت الدراسة بين الكيوي والكوليسترول الجيد HDL، وهو الكوليسترول الصحي.
 

يدعم إدارة الوزن

يمكن أن يكون الكيوي إضافة مغذية لنظام غذائي متوازن، خاصة لأولئك الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن، إنها حلوة المذاق ولكنها منخفضة السعرات الحرارية، مما يعني أنها يمكن أن ترضي الرغبة الشديدة دون إضافة كمية زائدة من الطاقة.

يحتوي الكيوي أيضًا على الألياف الغذائية، التي تضيف كمية كبيرة إلى النظام الغذائي دون التقليل من السعرات الحرارية. بالإضافة إلى ذلك، تساهم الألياف في الشعور بالامتلاء، مما قد يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام. كمرجع، توفر حبة الكيوي الواحدة حوالي 42 سعرة حرارية و2 جرام من الألياف.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن إدارة الوزن بشكل مستدام تعتمد على اتباع نظام غذائي متوازن من الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة والدهون الصحية. ينبغي استهلاك الكيوي بعناية مع مراعاة الاحتياجات الغذائية الفردية.
 

يحسن صحة العين

ومن المثير للاهتمام أن الكيوي قد يفيد أيضًا صحة العين، يمكن أن يساعد ملفها الغذائي المثير للإعجاب في الحفاظ على الرؤية المثالية وتقليل مخاطر مشاكل العين المرتبطة بالعمر، مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين. يمكن أن تساعد الكاروتينات اللوتين والزياكسانثين الموجودة في الكيوي على تقليل الأكسدة في العين، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى إعتام عدسة العين. بالمقارنة مع المصادر الأخرى للكاروتينات، يوفر الكيوي توافرًا بيولوجيًا عاليًا.

ويلعب فيتامين C الموجود في الكيوي أيضًا دورًا في صحة العين وبنية العين. كمضاد للأكسدة، قد يساعد في تقليل الالتهاب والمخاطر الناتجة عن مشاكل العين الشائعة مثل الضمور البقعي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم العلاقة بين فيتامين C وصحة العين

مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض

الكربوهيدرات ضرورية لنظام غذائي صحي، ولكن ليست كل الكربوهيدرات متساوية، و يوفر بعضها قيمة غذائية أكبر، بينما يسبب البعض الآخر ارتفاعًا كبيرًا في نسبة السكر في الدم. يصنف مؤشر نسبة السكر في الدم الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات بناءً على تأثيرها على مستويات السكر في الدم. يتم تصنيف الأطعمة على مقياس من 0 إلى 100 بناءً على مدى سرعة رفع نسبة الجلوكوز في الدم لديك. وكلما كانت آثارها أسرع، كلما ارتفعت رتبتها.

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الماء ويعتبر من الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض.10 تمتلك أصناف الكيوي الأخضر مؤشر جلايسيمي حوالي 39، والأنواع الذهبية حوالي 48.1 بسبب تأثيراتها المحدودة على مستويات السكر في الدم مقارنة بالفواكه الأخرى، قد يكون الكيوي خيارًا جيدًا لمرضى السكري.

الكيوي مفاجآت تناول ثمرة واحدة من الكيوي بشكل مستمر ثمرة واحدة من الكيوي ثمرة واحدة من الكيوي بشكل الفوائد

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