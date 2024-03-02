تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات وخطوات الحصول عليها
تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات ، من الموضوعات التى يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية.
الدستور يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر:
تردد قنوات الحياة الجديدة 2024 على النايل سات
تردد قناة الحياة على النايل سات 2024
القمر الصناعى:النايل سات
التردد: 12206
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
الجودة: HD
معدل الترميز: 27500
تردد قناة الحياة 1 .."الحمراء"
القمر الصناعي: النايل سات
تردد 12206
الاستقطاب : الأفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
تردد قناة الحياة 2 على النايل سات
القمر الصناعي: النايل سات
تردد 12015
الاستقطاب: العمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل ترميز 27500
تردد قناة الحياة 3.."بنفسجى"
القمر الصناعى: النايل سات
التردد 12437
الاستقطاب :العمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل ترميز:27500
تردد قناة الحياة الآن
القمر الصناعي :نايل سات
تردد 11487
استقطاب: أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
معدل ترميز: 27500
تردد قناة الحياة الأزرق على النايل سات
التردد 12437
الاستقطاب العمودي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز27500
تردد الحياة مسلسلات على النايل سات
التردد 10892
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز 27500
تردد قناة الحياة والناس على النايل سات 2024
تردد 12207
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل ترميز:27500
تردد قناة الحياة البرتغالية على النايل سات 2024
التردد 10892
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: ¾.
معدل ترميز:27500
تردد قناة الحياة الرياضية على القمر الصناعي نايل سات 2024
التردد 11219
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
معدل ترميز: 27500
تردد قناة الحياة كوميدى ويف على النايل سات 2024
تردد 12379
استقطاب أفقي
معامل تصحيح الخطأ 5/6
معدل ترميز :27500
طرق تنزيل قنوات الحياة على التلفزيون:
لتنزيل قنوات الحياة المختلفة على الريسيفير يمكن أتباع الخطوات التالية:
توجه إلى قائمة الإعدادات، بواسطة النقر على زر "مينو" الموجود على ريموت الريسيفير
الضغط على الأيقونة الخاصة بالبرمجة أو التركيب، أو التثبيت
سيطلب إدخال رقم سري
اكتب الكود (0000) لاستكمال الخطوات
من القائمة التى تظهر على شاشة التلفزيون ، انقر على أيقونة الترددات
اضغط على الزر المخصص للإضافة من الريموت، حسب لونه الظاهر على الشاشة
اكتب تردد قناة الحياة الجديد "حسب القناة المرغوب إنزالها"
الضغط على كلمة موافق
بعد الانتهاء من التحميل، اضغط على نعم ليتم حفظ القناة.