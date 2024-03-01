الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز

رياضة

دورى أبطال إفريقيا| الشحات: "هدفنا اليوم كان التأهل لربع النهائى فى صدارة المجموعة"

حسين الشحات يحتفل
حسين الشحات يحتفل بهدفه

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على يانج أفريكانز بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم في ختام منافسات ‏دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي متصدرًا قمة ‏المجموعة الرابعة.‏

وقال "الشحات" في تصريحات له: "تسجيلي هدف الفوز في شباك يانج أفريكانز اليوم أمر أسعدني، ولكن الأهم هو ‏فوز الفريق والحصول على الثلاث نقاط، والتأهل أول المجموعة وتحقيق العديد من ‏المكاسب في ختام دور المجموعات".‏

وأضاف لاعب الأهلي: "مستمرون في طريقنا لتحقيق هدفنا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا ‏هذا الموسم، ومواصلة تقديم العروض القوية في البطولة خلال الفترة المقبلة".‏

وحسم الأهلي تأهله إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تصدر قمة المجموعة ‏الرابعة برصيد 12 نقطة، وحل فريق يانج أفريكانز وصيفًا للمجموعة.‏

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