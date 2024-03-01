مسلسلات رمضان 2024.. موعد وقنوات عرض مسلسل "لحظة غضب"

يبحث عشاق دراما رمضان 2024 عن موعد وقنوات عرض مسلسل "لحظة غضب" بطولة الفنانة صبا مبارك، والمقرر عرضه في موسم مسلسلات رمضان 2024، على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

ويستعرض "الدستور" موعد وقنوات عرض مسلسل "لحظة غضب"، تزامنًا مع عمليات البحث المتكررة عنه عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي.

موعد عرض مسلسل "لحظة غضب"

ومن المقرر عرض مسلسل "لحظة غضب"، في النصف الأول من رمضان، على أن يُعاد عرضه في النصف الثاني من رمضان عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

قنوات عرض مسلسل "لحظة غضب"

من المقرر عرض مسلسل "لحظة غضب" على قنوات الشركة المتحدة، بالإضافة إلى منصة WATCH IT الرقمية، حيثُ شاركت المنصة البوستر التشويقي لمسلسل "لحظة غضب" عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وعلقت: "استنوا مروان في مسلسل لحظة غضب من أعمال WATCH IT الأصلية حصريًا في رمضان على WATCHIT".

أبطال وصناع مسلسل "لحظة غضب"

يشارك في بطولة مسلسل "لحظة غضب"، عدد من نجوم الفن أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبدالرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبدالعزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.

مسلسلات رمضان 2024

ويشهد موسم مسلسلات رمضان 2024، منافسة قوية بين العديد من نجوم الوسط الفني، حيث تختلف نوعية العمال المقدمة بين التاريخي والشعبي والكوميدي والتشويقي والدراما الصعيدية، حيث تقدم الشركة المتحدة خلال الماراثون الدرامي، وجبة دسمة ومتنوعة من المسلسلات، التي تضم كبار النجوم.

وتضم قائمة مسلسلات رمضان 2024، أكثر من 40 مسلسلًا جديدًا، وبدأ التحضير لمعظمها مبكرًا، ومن بينها مسلسلات تستمر طوال الشهر لمدة 30 يومًا، فيما يقتصر بعضها على المسلسلات القصيرة التي تكتفي بـ15 يومًا فقط من الشهر المبارك، ومن أبرز أبطال تلك العمال الفنانون: أحمد مكي وكريم عبدالعزيز ومحمد إمام وأكرم حسني ومي عمر وأحمد زاهر وغيرهم.