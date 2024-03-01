الجمعة 01 مارس 2024
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اقتصاد

حضور مصرى فاعل فى القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر (صور)

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، كلمة مصر خلال فعاليات القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالجزائر، والتى بدأت باجتماع وزارى استثنائى.

تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة

وأوضح “الملا” أن العالم يشهد تغيرات جذرية على العديد من المستويات المختلفة، مؤكدًا على الدور المهم للغاز الطبيعي ضمن مزيج الطاقة العالمي كوقود نظيف في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة من الطاقة وتأمين حصول الجميع على مصادر موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة للجميع.

وأكد وزير البترول، على أهمية جهود منتدى الدول المصدرة للغاز في تعزيز دور الغاز الطبيعي لتسهيل التحول التدريجي للطاقة وخفض الانبعاثات، إذ يمثل المنتدى منصة هامة ونموذجًا رائدًا للتعاون والحوار بشأن صناعة الغاز الطبيعي، لافتًا الى أهمية مواصلة العمل المشترك لتحقيق أهدافنا المناخية المشتركة بالتوازي مع تأمين الطاقة التي يحتاجها العالم لدفع التقدم والازدهار لمختلف البلدان.

وأشار “الملا” إلى التقدم الذي يشهده قطاع الطاقة في مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تواصل الإصلاحات الاقتصادية بالإضافة إلى العمل على تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، ودعم القطاع الخاص، ودفع جهود البلاد نحو الطاقة الخضراء، وتشجيع مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

 وعقد الاجتماع بحضور الأمين العام للمنتدى محمد هامل ووزراء البترول والطاقة للدول الأعضاء، حيث ضم كل من وزراء مصر والجزائر وبوليفيا وغينيا الاستوائية وإيران ونيجيريا وقطر وروسيا وترينداد وتوباجو وفنزويلا إلى جانب مسئولين رفيعي المستوي من ليبيا والامارات كأعضاء دائمين، ووزراء أنجولا والعراق وموريتانيا وموزمبيق إلى ومسئولين رفيعي المستوي من أذربيجان وماليزيا وبيرو كأعضاء مراقبين، كما حضر وزير الطاقة السنغالي كضيف.

حفل توزيع جوائز المنتدى 

وشارك المهندس طارق الملا في حفل توزيع جوائز المنتدى في نسخته الثانية والذي تم تنظيمه تقديرًا لمن ساهموا عقودًا متتالية في دعم وإدارة مشروعات الغاز الطبيعي إقليميًا ودوليًا، وحصل على الجوائز لهذا العام كل من علي حشاد من الجزائر ودينيس ليونوف من روسيا بالإضافة إلى شركة سوناطراك الجزائرية ومعهد بحوث صناعة النفط الإيراني وشركة أدنوك  الإماراتيةللغاز.

توقيــع مذكــرتي تفاهــم مــع كل من لجنــة الطاقــة الأفريقية  (AFREC) ومعهــد البحوث الاقتصادية التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسياERIA) 

الملا: قطاع البترول نجح فى تحديث الخطة القومية للبتروكيماويات حتى عام 2040

قطاع البترول يدعم إنشاء مستشفي للحالات الحرجة والطوارئ بأسيوط

تم توقيع مذكرتي تفاهــم بين المنتدى وكل من لجنة الطاقة الأفريقية AFREC)) ومعهد البحوث الاقتصادية التابع لرابطة دول جنـوب شرق آسيا وشرق آسياERIA) ) وتهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز التعاون بين منتدى الدول المصدرة للغاز ولجنة الطاقة الأفريقية  (AFREC) ومعهــد البحــوث الاقتصادية التابــع لرابطــة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا (ERIA) من خلال تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات وأفضل الممارسات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

منتدى الدول المصدرة للغاز لجزائر المهندس طارق الملا وزير البترول تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة وزيع جوائز المنتدى

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