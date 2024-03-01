الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ألمانيا تدعو إسرائيل لـ"التحقيق بشكل كامل" فى مأساة موقع المساعدات الغذائية

غزة
غزة

قال وزير الخارجية الألماني، إنه يجب على إسرائيل "التحقيق بشكل كامل" في مقتل أكثر من 100 شخص يوم الخميس أثناء انتظارهم الطعام، حيث أصبحت ألمانيا آخر من يدعو إلى الوضوح بشأن واحدة من أكثر الحوادث دموية في غزة منذ الحرب.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة إن 112 شخصًا على الأقل قُتلوا وأصيب المئات يوم الخميس بعد أن فتحت القوات الإسرائيلية النار، بينما كان مدنيون فلسطينيون ينتظرون الطعام. وقدم الجيش الإسرائيلي رواية مختلفة عن الظروف.

مدنيون يريدون الإمدادات لأنفسهم وأسرهم 

 

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وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك يوم الجمعة العاشر: "أراد الناس الإمدادات لأنفسهم ولأسرهم وماتوا، لقد صدمتني التقارير الواردة من غزة".

وأضافت: "على الجيش الإسرائيلي أن يحقق بشكل كامل في كيفية حدوث الذعر الجماعي وإطلاق النار". "الناس هناك أقرب إلى الموت منهم إلى البقاء على قيد الحياة. يجب تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية."

ويأتي ذلك بعد أن قالت فرنسا إنها ستدعم دعوة الأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل في حادثة الخميس، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي الأحداث على الأرض بأنها لا يمكن الدفاع عنها.

وفي الوقت نفسه، كررت بيربوك دعوتها لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وكتبت: "هناك حاجة أخيرًا إلى وقف إنساني لإطلاق النار حتى يمكن إطلاق سراح الرهائن أخيرًا من أيدي حماس، ولا يموت المزيد من الناس في غزة. ويمكن توزيع المساعدات بأمان".

وانضمت ألمانيا وفرنسا إلى الإدانة واسعة النطاق لمقتل أكثر من 100 فلسطيني أمس أثناء تجمعهم لتلقي المساعدات الإنسانية في غزة خلال حادث فتحت فيه القوات الإسرائيلية النار.

 وطالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجيش الإسرائيلي بـ"شرح كامل لكيفية حدوث الذعر الجماعي وإطلاق النار"، بينما قال نظيرها الفرنسي ستيفان سيجورنيه: "يجب أن يكون هناك تحقيق مستقل لتحديد ما حدث".

 وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشعر "بالاستياء العميق إزاء الصور القادمة من غزة، حيث يستهدف الجنود الإسرائيليون المدنيين".

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