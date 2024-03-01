الجمعة 01 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبى سيستأنف تمويل "الأونروا" الأسبوع المقبل

الأونروا
الأونروا

قال الاتحاد الأوروبي إنه سيستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الأسبوع المقبل، بعد أن توصل الطرفان إلى اتفاق للسماح للخبراء المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي بمراجعة الطريقة التي تقوم بها بفحص الموظفين لتحديد المتطرفين.

واتهمت إسرائيل 12 من موظفي "الأونروا" بالمشاركة في هجوم حماس داخل إسرائيل في 7 أكتوبر. 

وبعد شهر من الادعاءات الإسرائيلية، لم يتلق محققو الأمم المتحدة بعد أي دليل من إسرائيل يدعم هذه الادعاءات، على الرغم من أنهم يتوقعون ظهور بعض المواد "قريبا".

الاتحاد الأوروبى يدفع 50 مليون يورو 

 

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المفوضية الأوروبية تدعم "الأونروا" بـ82 مليون يورو

قال الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إنه سيدفع 50 مليون يورو (42.8 مليون جنيه إسترليني/ 54 مليون دولار) الأسبوع المقبل.

وأكد أن الوكالة، في تقرير صادر لصحيفة "الجارديان" البريطانية، أشارت الآن إلى أنها مستعدة لضمان إجراء مراجعة لموظفيها للتأكد من أنهم لم يشاركوا في الهجمات، ووضع المزيد من الضوابط للتخفيف من هذه المخاطر في المستقبل.

وقالت المفوضية إنه سيتم منح شريحتين إضافيتين من التمويل بقيمة 16 مليون يورو (13.7 مليون جنيه إسترليني/ 17.3 مليون دولار) للأونروا في إطار امتثالها للاتفاقية.

من جهتها، ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، في تقرير لها اليوم الجمعة، أن المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، رحب بإعلان الاتحاد الأوروبي، وقال إن الالتزام بتقديم الأموال الأسبوع المقبل "يأتي في وقت حرج".

ووفقا للتقرير، فقد دفعت الاتهامات ضد الموظفين الـ12، 16 مانحا رئيسيا إلى تعليق مساهماتهم التي يبلغ مجموعها 450 مليون دولار في وقت يواجه فيه أكثر من مليونين من سكان غزة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم مزاعم حماس بشأن هجوم 7 أكتوبر ضد الأونروا.

​​الأمم المتحدة إسرائيل حماس الأنروا غزة

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