الجمعة 01 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مقالات

حصانة الاقتصاد

يُتهم رأس المال بالجبن، طبقًا للمقولة الاقتصادية الشهيرة المتداولة بين الاقتصادين، وكثيرًا من العامة بأن رأس المال جبان، فالجرأة في المفهوم الاقتصادي قد تُفضي للتضحية بالموارد. ولكن الحيرة واردة في التضحية الضخمة بحجم كبير من رأس المال، ووضع الموارد الاقتصادية على المحك. ضمن تصور عام لممارسات اقتصادية قد تنجح أو تبوء بالفشل، أمام هذه الهزات الاقتصادية العنيفة والممنهجة التي تطال الوطن العربي بمجمله.

مقابل ذلك كثيرًا ما يطرح الغرب المتقدم مفهوم رأس المال الجريء ويروج له بمصطلحات متعددة مثل "الاستثمار المغامر" أو "رأس المال المجازف"، والذي يُعد أحد أشكال التمويل الذي يوفر الأموال للشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية في المراحل المبكرة، مقابل الحصول على حصة من الملكية.

وبالتالي قد تستحوذ المؤسسات المالية والمصارف على تلك الشركات التي قد يكون لها عمق اقتصادي مؤثر على المقوم الاقتصادي، ويجعل هذا المقوم الذي يُعد مرتكز الأمن القومي للدول تحت رحمة سعر الفائدة وآليات الإقراض  للمصارف والمؤسسات المالية.

لعل حصانة الاقتصاد تأتي ضمن إطار حيوي للدول لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي الطموح والاستقرار الاقتصادي، بالعمل على تسريع الاستثمارات المباشرة في القطاعات الواعدة التي تحتاج اليها الأسواق، بمبادرات أكثر جرأة، ولكن تحت مظلة حصانة اقتصادية، لها أن تضع دورًا محوريًا للقطاع الخاص للمساهمة في تحقيق النمو المستدام بوتيرة متزنة في القطاعات الإنتاجية، وخاصة القطاعات القائدة في الإنتاج التي يمكن أن تأخذ بصحبتها القطاعات الأخرى، حتى المتراخي منها.

كل هذا في إطار سياسات اقتصادية، تعتمد برامج توسيع قاعدة التنويع الاقتصادي لتصبح منهجًا معتمدًا لتعزيز النمو الاقتصادي بتمكين القطاع الخاص، وشبه الخاص  وتحريره من القيود، لتمكين الاستثمار، والمستثمرين من خلق شراكات جديدة وجاذبة لمستثمرين جدد لتوسيع قنوات الإنتاج وضمان تنوعًا اقتصاديًا ونموًا مستدامًا لقطاعات رائدة تصنع منافسة تلقائية تدفع بالاقتصاد نحو النمو المستمر المتوازن.

تدبير نبي الله "يوسف" عليه السلام للموارد كانت تجربة رائدة، صنعت من الأزمة والانهيار الاقتصادي المتوقع استقرارًا اقتصاديًا متوازنًا، لديه فائض مول به خارجيًا. في مشاهدات صورها مستمرة تدعو للتأمل، وتعميم التجربة. "اهبطوا مصرًا فإن لكم ما سألتم" سورة البقرة - الآية ٦١.

ينبغي التفكير في كيفية الهبوط متى ما نجحت تحقق الهدف.

لنستحضر منذ نصف قرن مقولة كانت شائعة وتُردد بين الناس "إذا ما شبعت، ولا زلت جائعًا" روح السودان، من كثرة ما يعم السودان من رخاء ووفرة موارد. ويبدو أن عودة ذلك ممكنة.

إذن ما على العرب من سبيل فهبوط مصر، والذهاب إلى السودان كفيلة بالعيش منذ الأزل، بلا مشاحة ولا قتال، فحصانة الاقتصاد مرهونة  بضمان جريان نهر النيل، الذي له ألا يُحجب.

  • رئيس مركز المعرفة العربية للاستشارات

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

عاجل| مسئولون أمريكيون: صدام محتمل بين أمريكا وإسرائيل بسبب "صفقة التبادل"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

حدث ليلًا.. قصة مقتل الجواهرجى حسن الخناجرى وحبس البلوجر هدير عاطف

بالونة تنهي حياة طفل في المنيا

أمريكا تحبط بيانًا لمجلس الأمن يحمل الاحتلال مسئولية مجزرة دوار النابلسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

حصانة الاقتصاد

حسين دعسة

المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان: وثقنا إطلاق الدبابات "الإسرائيلية" النار بكثافة تجاه المدنيين الفلسطينيين

حسين دعسة

خيط الدم يمتزج مع خيط الطحين

د هند جاد

العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة!

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي