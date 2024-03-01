أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ414 ألفًا و680 منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 414 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 6 آلاف و610 دبابات، و12 ألفا و582 من المركبات المدرعة، و10 آلاف و106 من النظم المدفعية، وألفًا من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق.

موسكو خسرت 691 من أنظمة الدفاع الجوى و345 طائرة مقاتلة

وأشارت الهيئة إلى أن روسيا خسرت 691 من أنظمة الدفاع الجوي و345 طائرة مقاتلة و325 مروحية و25 سفينة حربية، فضلا عن 1611 من المعدات الخاصة و7 آلاف و794 طائرة مُسيّرة وغواصة واحدة و13 ألفا و206 من المركبات وخزانات الوقود.

روسيا تقصف إقليم خيرسون

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خيرسون بجنوب أوكرانيا، رومان مروتشكو، عن أن قوات الجيش الروسي قصفت عدة أحياء تابعة للإقليم، واستهدفت تلك التي تقع على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في الساعات الأولى من اليوم الجمعة الموافق 1 مارس.

وذكر مروتشكو، في تصريح نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية الرسمية، أن خيرسون أضحت تحت نيران العدو، مضيفا: "قصف الجيش الروسي المدينة من الضفة اليسرى المحتلة مؤقتًا، وسمعت سلسلة من الانفجارات في المناطق الساحلية".

وحث "مروتشكو" السكان المحليين على البقاء يقظين والابتعاد عن النوافذ.

وأضاف المسئول الأوكراني أن طائرة روسية دون طيار أسقطت متفجرات على الفناء الخلفي لمبنى سكني في بلدة بيريسلاف بإقليم خيرسون، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح متفاوتة الخطورة.