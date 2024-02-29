الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البنتاجون: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلتهم إسرائيل فى غزة

غزة
غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلت على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن إسرائيل يمكنها، بل ينبغي لها، أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، سُئل “أوستن” عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فقال إنهم أكثر من 25 ألف  وفقًا لـ"رويترز". 

توفير 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه لإسرائيل 

 

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وزير الدفاع الأمريكى: إسرائيل قتلت أكثر من 25 ألف امرأة وطفل فى غزة

وأضاف أوستن أنه تم توفير حوالي 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه لإسرائيل منذ بداية حربها على غزة.

فلسطين غزة أهمية حشد الدعم الدولي “حرب أكتوبر” إسرائي الصحة

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