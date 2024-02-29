البنتاجون: أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلتهم إسرائيل فى غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إن أكثر من 25 ألف امرأة وطفل قتلت على يد إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، مضيفا أن إسرائيل يمكنها، بل ينبغي لها، أن تفعل المزيد لحماية المدنيين.

وخلال جلسة استماع في الكونجرس الأمريكي، سُئل “أوستن” عن عدد النساء والأطفال الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل، فقال إنهم أكثر من 25 ألف وفقًا لـ"رويترز".

توفير 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه لإسرائيل

وأضاف أوستن أنه تم توفير حوالي 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه لإسرائيل منذ بداية حربها على غزة.