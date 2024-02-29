تقارير عبرية: إطلاق نار بالقرب من محطة وقود بمستوطنة إيلى فى الضفة الغربية

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن مقتل شخص وإصابة آخر في إطلاق نار بمستوطنة إيلي بالضفة الغربية.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل أن "قوات الأمن أطلقت النار على مسلح واحد على الأقل في مكان الحادث".

ووقع الهجوم في محطة وقود بالقرب من إيلي، الموقع الذي وقع فيه هجوم مميت في الصيف الماضي، قُتل فيه أربعة إسرائيليين.

العديد من الضحايا والفوضى

واستشهد العديد من الضحايا في الفوضى التي اندلعت في غزة في موقع لتوزيع المواد الغذائية نتيجة صدم شاحنات المساعدات الناس أثناء محاولتهم الهروب من النيران الإسرائيلية، وفقًا للصحفي المحلي في غزة، خدير الزعنون.

وقال "الزعنون"، الذي كان في مكان الحادث وشهد الحادث، لشبكة CNN إنه على الرغم من وجود حشود كبيرة تنتظر توزيع الطعام من شاحنات المساعدات، إلا أن الفوضى والارتباك الذي أدى إلى الدوس لم يبدأ إلا عندما أطلق الجنود الإسرائيليون النار.

وأضاف "معظم القتلى صدمتهم شاحنات المساعدات أثناء الفوضى وأثناء محاولتهم الهروب من النيران الإسرائيلية".

وقال إن نحو 20 شخصًا قتلوا مباشرة بالرصاص، والباقون قتلوا تحت عجلات شاحنات المساعدات.