في الخميس الثالث من الصوم الكبير.. المارونية: الغذاء الأفضل هو الإنجيل

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الخميس الثالث من الصوم الكبير.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: “إنّ غذائي الأفضل – خلال مُنَاجَاتي – هو الإنجيل، فيه أحصل على كلّ ما تحتاج إليه نفسي المسكينة. فيه أتنوّر دائمًا مكتشفةً معاني مخفيّة وسريّة”.

إنّني أدرك وأعرف من خلال خبرتي "أنّ ملكوت الله في داخلنا". لا يحتاج الرب يسوع إلى الكتب ولا إلى الملافنة لتثقيف النفوس. فهو ملفان الملافنة، كما يستغني عن ضجيج الكلام في تعليمه. لم أسمعه يتكلّم قطّ، ولكنّني أشعر بأنّه في داخلي؛ إنّه يقودني في كلّ حين، ويُلهمني في أقوالي وتصرّفاتي. فإنّني أكتشف، في الوقت الذي أحتاج إليها، إيضاحات لم أكن أعرفها من قبل. غالبًا ما لا أحصل عليها بوفرة خلال مُنَاجَاتي، بل أتلقّاها خلال انشغالاتي اليوميّة.

من جهة اخرى، شارك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر في تكريم نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، من قبل الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية.

أقيم الاحتفال بمقر الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بالنزهة الجديدة، في ضيافة الدكتور القس أندريا زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ومسؤول الهيئة.

فاز الأنبا بولا بجائزة صموئيل حبيب للعمل التطوعي لعام ٢٠٢٤، التي تقدمها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث شارك في حفل التكريم صاحبا النيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والأنبا دانيال لطفي، مطران إيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك، بالإضافة إلى الشخصيات المختلفة الأخرى.

فكرة‭ ‬الجائزة:

تقديرًا‭ ‬لرسالة الراحل صموئيل حبيب، ‬وتشجيعًا‭ ‬لاستمرارها،‭ ‬أنشأت‭ ‬الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية،‭ ‬هذه‭ ‬الجائزة‭ ‬عام ‭ ‬٢٠٠٠، ‬لتشمل‭:‬ جائزة‭ ‬الجمعيات‭:‬‭ ‬تُمنح‭ ‬لجمعية‭ ‬متميِّزة‭ ‬في‭ ‬عملها‭ ‬الاجتماعيّ،‭ ‬تقدِّم‭ ‬خدماتها‭ ‬وعملها‭ ‬بدون‭ ‬تمييز،‭ ‬وتبتكر‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أساليب‭ ‬جديدة‭ ‬ومتميزة، جائزة‭ ‬القيادات‭ ‬العامة‭:‬ ‬تُمنح‭ ‬لشخص‭ ‬يُقدِّم‭ ‬أعمالًا ‬وخدمات‭ ‬متميزة،‭ ‬عاونت‭ ‬على‭ ‬التَّقدُّم‭ ‬والتماسك‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬المجتمع‭ ‬الواحد‭. ‬