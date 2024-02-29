الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بقرار حكومى.. إيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضى الدولة

اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار بإيقاف جميع أنواع الدعم للمتعدين على أراضي الدولة، أسوة بما يتم في حالة التعدي على الأراضي الزراعية.
 

تحديث أسعار وحدات الإسكان


ووافق مجلس الوزراء على اعتماد تحديث أسعار بيع وحدات الإسكان الاستثماري لمشروعي عدد "53 عمارة و66 عمارة" بموقع شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد، وأن يتم البيع بنظام التمويل العقاري.

قانون منح التزام بناء


كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على استكمال السير في إجراءات استصدار قانون منح التزام بناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة لوجستية متكاملة الخدمات، لتداول وتخزين بضائع الصب الجاف النظيف على الرصيف البحري (85/3) بميناء الإسكندرية، لشركة مصر هولندا لخدمات الشحن والتفريغ (إدسكو)، وهي شركة مصرية مساهمة ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال.

ويأتي ذلك في إطار جهود تطوير ميناء الإسكندرية لوضعه على طريق سلاسل التوريد العالمية للغلال بأعلى معدلات للشحن والتفريغ، ضمن خطة وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية بإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع كيانات دولية، لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية المتكاملة، وضخ العملة الأجنبية، وبخاصة إقامة المشروعات الداعمة لتوفير السلع الاستراتيجية من الحبوب والغلال، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات.

مجلس الوزراء صطفى مدبولي الدعم الأراضي الزراعية وحدات الإسكان

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