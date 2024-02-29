مدبولى: لا يوجد أى بند فى عقد "رأس الحكمة" يمس السيادة المصرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع "رأس الحكمة" يعدُ شراكة استثمارية، تماثل العديد من المشروعات التي تم ويتم تنفيذها بين الحكومة والقطاع الخاص بنظام الشراكة، ولا يوجد أي بند في العقد يمس السيادة المصرية، وكل البنود تخضع للقوانين المصرية.

مدبولي: لا يوجد أي بند في عقد "رأس الحكمة" يمس السيادة المصرية

وأضاف "مدبولي"، في بيان صحفي، أنه تم النص على أن بنود العقد لا يمكن أن تُفسر بما يُخالف القانون المصري، موجهًا في هذا الصدد رسالة للمصريين، قائلًا: "حافظوا على مثل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، ولا تلتفتوا للمُشككين من أهل الشر، الذين لا يريدون خيرًا لمصر ولا شعبها".. مؤكدًا مرة أخرى: "هذه المشروعات تخدم مصر وأبناءها، وهدفها تنمية وخير بلدنا".