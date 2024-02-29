رئيس الوزراء: تشكيل لجنة خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة لتيسير الإجراءات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خاصة بمشروع تطوير وتنمية رأس الحكمة، مُهمتها تيسير الإجراءات، وتذليل أي عقبات، وحل أي مشكلات، والتنسيق، بهدف تنفيذ التزاماتنا في هذا المشروع.

الأمانة الفنية للجنة

وأضاف “مدبولي" أنه ستكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وعضوية رئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، تتولى إعداد القرارات اللازمة.