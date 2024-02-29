الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انخفاض من 1000 إلى 6000 جنيه.. أسعار الزيوت في الأسواق اليوم

الزيوت
الزيوت

يحرص الكثير من الأسر المصرية بشكل مستمر على معرفة أسعار زيت الطعام، اليوم الخميس، لدى تجار الجملة وشهدت أسعار زيت الطعام حالة من الانخفاض  لدى التجار.

أسعار زيت الطعام اليوم

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار زيت الطعام اليوم الخميس 29 فبراير 2024، لدى تجار الجملة، وقد خيم الثبات على أسعار البيع للمستهلك خلال التعاملات، حيث تراوح ما بين 65 و125 جنيهًا، حسب نوع ووزن كل زجاجة.

أسعار زيت الطعام اليوم في مصر

شهد سعر طن زيت الذرة الخام، انخفاضًا 1000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 54،000 جنيه للطن، ونزل سعر زيت الذرة المكرر، بمقدار 2000 جنيه، مسجلًا 68،000 جنيه للطن وشهد سعر طن زيت الصويا تراجعًا بنحو 6000 جنيه، في قيمته الشرائية، مسجلًا 62،000 جنيه للطن وهبطت أسعار زيت عباد الشمس المكرر، بنحو 2000 جنيه، لتسجل عند مستوى 67،000 جنيه للطن وانخفضت القيمة الشرائية، 4 آلاف جنيه، لسعر طن زيت الأولين، في السوق المحلية، عند 68،000 جنيه للطن.

سعر الزيت للمستهلك 

وبلغ سعر زيت  ذرة "700 مل" نحو 62 جنيهًا، وسجل سعر زيت  ذرة "1" لتر 70 جنيهًا، وزيت عباد 2.25 لتر 125 جنيهًا، وزيت ذرة "750 مل" 45 جنيهًا، وسعر زيت  "700 مل" 40 جنيهًا، وزيت خليط "1" لتر 48 جنيهًا، بينما سجل سعر زيت عباد 1.6 لتر 80 جنيهًا.

سعر الزيت التموينى اليوم

وتطرح وزارة التموين زجاجة الزيت على بطاقة الدعم التمويني بسعر 30 جنيهًا وتقوم بطرح الزجاجة في المجمعات الاستهلاكية حر بـ65 جنيهًا.

وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن احتياطي الزيت يكفي 4.3 شهر، منوهًا إلى أن مصر تستورد نحو 97% من احتياجاتها، وبلغ إجمالي ما تم تدبيره من زيت الطعام الخام خلال العام الماضي نحو 389 ألف طن زيت تقريبًا منها 5.5 ألف طن زيت خام صويا محلي.

سعر الزيت التمويني اليوم سعر الزيت للمستهلك أسعار زيت الطعام اليوم في مصر سعر طن زيت الذرة الخام أسعار زيت عباد الشمس المكرر القيمة الشرائية سعر طن زيت الأولين

مواد متعلقة

طن الذرة الخام بـ61 ألف جنيه.. أسعار زيت الطعام لدى تجار الجملة اليوم

6000 جنيه انخفاضا في سعر طن الصويا.. أسعار زيت الطعام اليوم

طن الذرة بـ81 ألف جنيه.. أسعار زيت الطعام لدى تجار الجملة اليوم

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

التمويني والحر.. أسعار الزيت اليوم الأربعاء بالسوق المحلي المصري

أسعار زيت الطعام اليوم الخميس بالسوق المصري للمستهلك وتجار الجملة

بداية من 42 جنيهًا.. أسعار زيت الطعام اليوم الخميس لدى تجار الجملة

أسعار زيت الطعام اليوم الأربعاء 10 يناير 2024 في الأسواق

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء: تسلَّمنا 5 مليارات دولار من الدفعة الأولى لصفقة "رأس الحكمة".. ونتسلم غدًا 5 مليارات دولار أخرى

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مدبولى: دخول 520 مليون دولار لوزارة قطاع الأعمال العام من صفقة "الفنادق"

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة