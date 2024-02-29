أوكرانيا: 99 اشتباكًا قتاليًا و105 غارات جوية روسية خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الخميس، أنه خلال الـ24 ساعة الماضية، وقع 99 اشتباكًا قتاليًا مع القوات الروسية، بينما شن الجيش الروسي ما مجموعه 105 غارات جوية و10 ضربات صاروخية، بالإضافة إلى 163 هجومًا باستخدام قاذفات صواريخ متعددة.



ونقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية عن الهيئة قولها- في تحديثها الصباحي- "إنه نتيجة للهجمات الروسية، لقى مدنيون مصرعهم، وأصيب آخرون، وتعرضت البنية التحتية المدنية لأضرار بما في ذلك مبان سكنية وكنيسة وعدد من المرافق الأخرى".



وبحسب البيان، فإنه خلال اليوم الماضي، استهدفت الغارات الجوية الروسية منطقة خاركيف ولوجانسك ومنطقة دونيتسك وزابوريزهيا.