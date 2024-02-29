ليفربول يتأهل لمواجهة مانشستر يونايتد بثلاثية أمام ساوث هامبتون فى كأس الاتحاد

فاز ليفربول على ضيفه ساوث هامبتون بنتيجة 3/صفر وسط غياب عدد كبير من نجومه بسبب الإصابة، ليتأهل لدور الثمانية في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.



ويدين ليفربول بهذا الفوز للاعبيه الشباب، حيث سجل لويس كوماس الهدف الأول في الدقيقة 44.



وفي الشوط الثاني، شارك جايدن دانس من على مقاعد البدلاء ليسجل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 73 و88، ليواصل مشواره في كأس الاتحاد بعد تتويجه بلقب كأس رابطة المحترفين مطلع الأسبوع الجاري.



وصعد ليفربول لمواجهة قوية ضد مانشستر يونايتد، الذي تأهل بدوره بفوز صعب على مضيفه نوتنجهام فورست بهدف، اليوم الأربعاء.



وفي نفس التوقيت فاز ولفرهامبتون على ضيفه برايتون بهدف مبكر سجله ماريو ليمينا في الدقيقة الثانية، ليتأهل لمواجهة كوفنتري سيتي في دور الثمانية.



أما آخر مواجهات دور الثمانية ستكون صداما قويا بين مانشستر سيتي حامل اللقب ضد نيوكاسل يونايتد، الذي أخرجه من كأس رابطة المحترفين في مرحلة مبكرة من الموسم الجاري.

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