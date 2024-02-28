الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"بلوزداد الجزائرى" يعاقب لاعبيه بغرامة مالية بعد توديع دورى أبطال إفريقيا

شباب بلوزداد
شباب بلوزداد

قرر نادي شباب بلوزداد الجزائري معاقبة لاعبيه بغرامة مالية على خلفية خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة صفر/4 يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث للمجموعة الرابعة برصيد خمس نقاط، متخلفا بثلاث نقاط عن يانج افريكانز، الذي يملك الأفضلية في المواجهتين المباشرتين، وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وقال نادي شباب بلوزداد في بيان له اليوم الأربعاء، إنه مباشرة بعد عودة الفريق من تنزانيا، عقد رئيس مجلس الإدارة اجتماعا عاجلا طلب خلاله من المدرب ماركوس باكيتا، تقديم  تفسيرات حول نتيجة المباراة الأخيرة أمام الفريق التنزاني، وذلك رغم توفير كافة الظروف المثالية.

وأوضح البيان أن مجلس الإدارة طالب المدرب  بتقرير  مفصل حول كل لاعب من الناحية الفنية والانضباطية، مشيرا إلى أنه على ضوء ذلك سيتم اتخاذ قرارات صارمة في المستقبل القريب، لإعادة ترتيب البيت من جديد.

كما أكد أن المدرب باكيتا أعلن تحمله مسؤولية الخسارة أمام يانج أفريكانز، مشيرا إلى مثوله أمام المجلس التأديبي رفقة اللاعب عدلان قديورة على خلفية شجارهما خلال المباراة المذكورة.

وكشف شباب بلوزداد أنه تقرر خصم جزء من رواتب بعض اللاعبين بعد الإقصاء غير المنتظر  من دوري أبطال أفريقيا، لافتا إلى أن اهتمام الفريق سينصب على مسابقتي الدوري والكأس.

شباب بلوزداد الجزائري دورى ابطال افريقيا الاهلى دور المجموعات يانج أفريكانز التنزاني

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