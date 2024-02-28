الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"يوروبول" تعلن عن اتخاذ إجراءات شاملة ضد شبكة لغسل الأموال

يوروبول
يوروبول

اتخذ محققون من إيطاليا ولاتفيا وليتوانيا إجراءات ضد شبكة لغسل الأموال واعتقلوا 18 شخصًا في عملية مشتركة، حسبما أعلنت وكالة تطبيق القانون الأوروبية "يوروبول" في لاهاي اليوم الأربعاء.

وتردد أن الهدف الرئيسي للعملية كان مؤسسة مالية في ليتوانيا، تم إنشاؤها بواسطة عصابة إجرامية منظمة من إيطاليا.

وقالت يوروبول: "منذ عام 2017، تم غسل ما يقدر بنحو 2 مليار يورو (2.1 مليار دولار) بواسطة اثنين من المشتبه بهما الرئيسيين عبر شبكة عالمية من الشركات الوهمية. وعرض المشتبه بهما، اللذين تم اعتقالهما، غسل الأموال على الإنترنت كخدمة للمجرمين".

ووفقًا ليوروبول، استغل آلاف المجرمين الخدمة لمساعدتهم في تقنين الأموال التي تم الحصول عليها عبر الجريمة. وشملت هذه الأموال، أموالًا تم الحصول عليها من خلال التهرب الضريبي والاحتيال والجرائم الإلكترونية وتهريب المخدرات.

وقالت السلطات إنه تم اعتقال مشتبه به آخر في إيطاليا تردد أنه قام بتحويل 15 مليون يورو، تم اختلاسها من الأموال العام من خلال نظام العصابة.

وشن نحو 250 محققًا أمس الثلاثاء حملات مداهمة في الدول الثلاث. وتم تفتيش 55 مبنى ومصادرة أكثر من 11.5 مليون يورو.

إيطاليا غسل الأموال يوروبول الإنترنت مداهمة

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