ضحية جديدة لـ حرب التجويع.. وفاة طفلة ثالثة داخل مستشفى كمال عدوان بغزة

توفيت الطفلة سحر الزبدة داخل مستشفى كمال عدوان، اليوم الأربعاء، بسبب الجفاف وسوء التغذية جرّاء حرب "التجويع" التي يشنّها الاحتلال الإسرائيلي على أكثر من 700 ألف مواطن صامد في مناطق شمال قطاع غزة.

وتسجل سحر حالة الوفاة الثالثة في المستشفى بسبب الجوع وسوء التغذية، بحسب وكالة سما الفلسطينية.

وأعلن حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن أن المستشفي سيخرج عن الخدمة خلال ساعات بسبب نفاد الوقود، جراء الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع منذ نحو 5 أشهر.

وجدد أبوصفية خلال مؤتمر صحفي، مطالبته للمجتمع الدولي بسرعة تزويد المجمع الطبي بالوقود لإنقاذ المرضى.

اليونيسف تحذر من الوضع في غزة

وحذر سليم عويس، الناطق باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الأحد الماضي، من أن قطاع غزة في مرحلة ما بعد الكارثة، محذرًا من الوضع المأساوي الذي يعيشه أطفال القطاع عمومًا وفي الشمال خصوصًا.

وأضاف عويس: "المساعدات لم تدخل شمال القطاع منذ أشهر، ما عرَّض الأطفال لمشاكل سوء التغذية، وعدم توافر الرعاية الصحية والمياه وكل مقومات الحياة".