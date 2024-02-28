شريف عارف: مصر دولة لا تتآمر وتتحرك وفق ثوابت واضحة بشأن غزة

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الدولة المصرية حكومة وشعبًا وقيادة تسعى لتخفيف الأعباء عن أبناء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تناولت 3 نقاط مهمة يجب التوقف أمامها.

وأضاف عارف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن النقطة الأولى هي أكاذيب وقت الصراع، والثانية تصدير المؤامرة، أما النقطة الثالثة فهي تقديم الإغاثة الحقيقية للشعب الفلسطيني ومواطني غزة تحديدًا.

شريف عارف: المنصات المعادية لمصر تضخ أكاذيبها في وقت الصراع

وتابع أنه في أوقات الصراع دائمًا تتردد أكاذيب تلتبس عند البعض على أنها حقائق، مشيرًا إلى أن وقت الصراع هو الوقت المناسب لكل المنصات المعادية للدولة المصرية في أن تقدم وتضخ أكاذيبها، لذلك لا بد أن نفرق في أوقات الصراع بين ما هو كاذب وما هو حقيقي.

وأشار إلى أن مصر كدولة مواجهة على مدار أكثر من 7 عقود لم تتآمر على أحد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية.