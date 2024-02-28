الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

شريف عارف: مصر دولة لا تتآمر وتتحرك وفق ثوابت واضحة بشأن غزة

شريف عارف
شريف عارف

قال الكاتب الصحفي شريف عارف، إن الدولة المصرية حكومة وشعبًا وقيادة تسعى لتخفيف الأعباء عن أبناء قطاع غزة، مشيرًا إلى أن كلمة الرئيس السيسي اليوم تناولت 3 نقاط مهمة يجب التوقف أمامها.

وأضاف عارف في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن النقطة الأولى هي أكاذيب وقت الصراع، والثانية تصدير المؤامرة، أما النقطة الثالثة فهي تقديم الإغاثة الحقيقية للشعب الفلسطيني ومواطني غزة تحديدًا.

 

شريف عارف: المنصات المعادية لمصر تضخ أكاذيبها في وقت الصراع

وتابع أنه في أوقات الصراع دائمًا تتردد أكاذيب تلتبس عند البعض على أنها حقائق، مشيرًا إلى أن وقت الصراع هو الوقت المناسب لكل المنصات المعادية للدولة المصرية في أن تقدم وتضخ أكاذيبها، لذلك لا بد أن نفرق في أوقات الصراع بين ما هو كاذب وما هو حقيقي.

وأشار إلى أن مصر كدولة مواجهة على مدار أكثر من 7 عقود لم تتآمر على أحد، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على الدور المصري في القضية الفلسطينية.

غزة القضية الفلسطينية مصر قطاع غزة شريف عارف اكسترا نيوز

مواد متعلقة

أمل مبدى: الرئيس السيسى بعث برسائل للمجتمع المصرى حول الاهتمام بذوى الهمم

الأكثر قراءة

عامر حسين يكشف عن هوية حكم نهائى "كأس مصر"

عاجل| وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

القبض على المتهم بقتل الجواهرجى" حسني الخناجرى"

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية