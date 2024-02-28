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أمل مبدى: الرئيس السيسى بعث برسائل للمجتمع المصرى حول الاهتمام بذوى الهمم

أمل مبدى
أمل مبدى

علقت المهندسة أمل مبدى، رئيس الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، على نجاح النسخة الخامسة من حفل "قادرون باختلاف"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدة أنه سيتم تنظيم احتفالية خاصة قريبًا للاحتفال بنجاح النسخة الخامسة.

وأضافت "مبدي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل مهمة للمجتمع المصري حول ضرورة الاهتمام بالأشخاص من ذوي الهمم، مشيرة إلى أنه من الضروري زيادة فرص العمل لذوي الهمم خلال الفترة المقبلة.

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