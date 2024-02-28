كاتب صحفى: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف يؤكد اهتمام الدولة

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014 وهو يهتم جدًا بذوي الهمم وقادرون باختلاف، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب لديهم قدرات وطاقات مهمة جدًا ومبدعين ويقدر عددهم بحوالي 12 مليون مواطن.

وأضاف يعقوب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن القيادة السياسية تهتم بهذه الفئة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف يأتي في إطار توفير كل الموارد المالية لدعم هذه الفئة.

كاتب صحفى: الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم

وأكد أن تخصيص هذا الدعم لذوي الهمم يشير إلى أن الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم، وتوجيه كل الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمساعدتهم في ممارسة أنشطتهم وتوفير كل الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتوسطة الصغر لذوي الهمم.