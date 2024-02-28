الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

كاتب صحفى: تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف يؤكد اهتمام الدولة

الرئيس السيسي خلال
الرئيس السيسي خلال احتفالية قادرون باختلاف

قال الكاتب الصحفي أحمد يعقوب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم في 2014 وهو يهتم جدًا بذوي الهمم وقادرون باختلاف، مؤكدًا أن هؤلاء الشباب لديهم قدرات وطاقات مهمة جدًا ومبدعين ويقدر عددهم بحوالي 12 مليون مواطن.

وأضاف يعقوب في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن القيادة السياسية تهتم بهذه الفئة بشكل خاص، مشيرًا إلى أن تخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق قادرون باختلاف يأتي في إطار توفير كل الموارد المالية لدعم هذه الفئة.

كاتب صحفى: الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم

وأكد أن تخصيص هذا الدعم لذوي الهمم يشير إلى أن الدولة تعمل على تحسين مستوى معيشة ذوي الهمم، وتوجيه كل الجهات المعنية بتكثيف الجهود لمساعدتهم في ممارسة أنشطتهم وتوفير كل الدعم والتمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتوسطة الصغر لذوي الهمم.

قادرون باختلاف السيسي الرئيس السيسي ذوي الهمم اكسترا نيوز

مواد متعلقة

برلمانى يثمن تخصيص الرئيس 10 مليارات جنيه لصندوق "قادرون باختلاف"

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

انخفاض أسعار الحديد عقب وصول الدفعة الأولى من صفقة رأس الحكمة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

بحضور قائد الأهلى.. مؤتمر صحفى لـ"كولر" قبل مواجهة يانج أفريكانز

عاجل| اجتماع عاجل للحكومة الإسرائيلية لبحث الهدنة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية