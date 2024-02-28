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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024| بوسي الشامي تكشف تفاصيل شخصيتها في "جودر"

بوسي الشامي
بوسي الشامي

كشفت الفنانة بوسي الشامي تفاصيل دورها في مسلسل جودر المقرر أن  تخوض به السباق الرمضاني المقبل 2024، والذي يشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن بجانب الفنان ياسر جلال، والذي سيعرض حصريًا عبر شبكة قنوات ON وON drama، إحدى شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 بوسي الشامي: دوري في جودر صعب جدًا

وقالت الشامي لـ"الدستور": “رشحني للدور المؤلف أنور عبد المغيث، وهو الأمر الذي أسعدني كثيرًا وجعلني أوافق على العمل دون تردد، خاصًة بمشاركة نجم كبير كالفنان ياسر جلال، إضافة إلى أنني استفدت من العمل مع مخرج مهم جدًا كـإسلام خيري  ونجوم كِبار كياسمين رئيس وحقيقي كانوا محتضنيني جدًا في اللوكشن”.

وأضافت: “المسلسل صعب جدًا خاصًة مع التواجد في اللوكشن طوال الوقت، وكانت الشخصية تحتاج لمجهود كبير وهتشوفوا النتيجيه ان شاء الله بعد العرض، واتمني أن المسلسل ينال إعجاب الجمهور، وانا بجسد شخصية دنيا زاد هي الأخت الوحيده والصغيره لشهرزاد ولكن طول الوقت بتخاف علي اختها وبتنصحها اكنها هي الاخت الكبيره مش الصغيره، اخت شهرزاد، التي تلعبها الفنانة ياسمين رئيس”.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "جودر" وأبطاله

قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة 

والمسلسل فانتازيا أسطورية فريدة من نوعها تعتبر من أهم وأضخم إنتاجات موسم رمضان 2024، وتدور الأحداث حول جودر المصري الصياد الذي تعقدت مقادير حياته قبل قدومه إلى الدنيا حيث إنه المفتاح الوحيد للعدو شمعون للوصول إلى كنوز الحكيم شمردل الأربعة، يا ترى هينجح أنه يتصدى لشمعون ولا قوة الشر هي اللي هتنجح. 

ويدخل جودر في صراع مع أخويه بعد وفاة والده الذي قام بالتفريق بين أبناءه الثلاث وتحاك ضده المؤامرات. 

أبطال مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال 

ومسلسل "جودر" من  بطولة الفنان ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون،  أيتن عامر، وليد فواز، هنادي مهنا، جيهان الشماشيرجى، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد،  تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، إنتاج شركتى ميديا هب سعدي – جوهر وAROMA - تامر مرتضى.

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

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مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل "جودر" وأبطاله

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مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة

مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

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