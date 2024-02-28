الأربعاء 28 فبراير 2024
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الثقافة

بدء ندوة مناقشة كتاب" صبرى موسى ساحر الكتابة" بمكتبة مصر العامة (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

بدأت منذ قليل، فعاليات ندوة عن كتاب "صبري موسى ساحر الكتابة " للكاتب الصحفي أيمن الحكيم، والصادر عن دار ريشة للنشر بالقاهرة، وذلك بمكتبة مصر العامة، بمشاركة الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، والكاتب أيمن الحكيم، والناقد شعبان يوسف، والأديبة والناقدة الدكتورة عزة بدر، ويدير الحوار الإذاعي محمد عبدالعزيز، وبحضور السفير رضا الطائفي، مدير مكتبة مصر العامة.

مناقشة كتاب "صبري موسى.. ساحر الكتابة"

ومن المنتظر أن يشهد اللقاء مشاركة نخبة من ألمع الكتاب والأدباء من تلاميذ وأصدقاء ساحر الكتابة صبري موسى، الروائي المتفرد صاحب "فساد الأمكنة".. والسينمائي صاحب البصمة وأفلام "البوسطجي" و"قنديل أم هاشم" وغيرها من الروائع السينمائية، والكاتب الصحفي صاحب الرحلات والمغامرات المسجلة باسمه في صحاري مصر وبحيراتها.

جاء في كلمة الناشر حسين عثمان عن الكتاب:  "صبري موسى لم يمضِ، كل الدلائل تشير وتؤكد حضوره، فما تركه من إبداع–أدبي وإنساني– يستعصي على النسيان، ففي الرواية والقصة تجد بصمته المُتفردة، وفي السينما وفن السيناريو لا تملك نفسك من الدهشة والإعجاب، وفي أدب الصحراء كان رائدًا، بل استطاع باكتشافاته أن يغيِّر خريطة مصر، وفي العمل الصحفي كان أستاذًا وصاحب طريقة وتلاميذ، وفي الإعداد التليفزيوني تكتشف أنه واضع الأسس والقواعد التي نسير عليها حتى اليوم، وفي الأثر الإنساني يمكنك أن تسمع حكايات بلا عدد ومواقف بلا توقف عن هذا الرجل الذي عاش بأخلاق الفرسان ومبادئ النبلاء في زمن لا يعترف بالنبل والفروسية".

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زوجة صبري موسى: يحيى حقي أول مَن رشّح "فساد الأمكنة" لجائزة دولية

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شعبان يوسف: تراث الروائي صبرى موسي "مثير وعظيم"

ويعد صبرى موسى من أهم الأدباء المصريين، عمل فى الصحافة وتعددت مؤلفاته في أدب الرحلات والقصة القصيرة والسيناريو وكتابة الرواية، كما عمل مقررًا للجنة القصة فى المجلس الأعلى للثقافة وقد ترجمت أعماله لعدة لغات.

صدرت له عدة كتب ومؤلفات، نذكر منها، حادث نصف المتر، فساد الأمكنة، السيد من حقل السبانخ، القميص، وجها لظهر، حكايات صبرى موسى، مشروع قتل جارة، وفى أدب الرحلات كتب: فى البحيرات، فى الصحراء، رحلتان فى باريس واليونان، رحلة النسيان.

وفي عالم السينما، كتب صبري موسى معالجة سينمائية وكتابة السيناريو لعدد من الأفلام، مثل البوسطجي، الشيماء، قنديل أم هاشم، قاهر الظلام، رغبات ممنوعة، وغيرها من الأعمال التي نالت إعجاب الجمهور.

جريدة الدستور أيمن الحكيم شعبان يوسف مكتبة مصر العامة كتاب الصحافة صبري موسى

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