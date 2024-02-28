الأربعاء 28 فبراير 2024
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اقتصاد

ازالة 30 لوحة إعلانية مخالفة خلال حملة بدمياط الجديدة (صور)

الدكتور محمد خلف
الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط

أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن استمرار أعمال اللجنة الدائمة لتنفيذ قرارات الإزالة والتعديات والإشغالات والغلق والإخلاء الإدارى والسحب بالجهاز تحت إشراف المهندس صلاح عبدالهادي نائب رئيس الجهاز وبرئاسة المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز، بشن حملة مكبرة لإزالة الإعلانات المخالفة العشوائية وغير المرخصة بالشوارع والميادين الحيوية بالمدينة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الحملة أسفرت عن رفع وإزالة أكثر من 30 لوحة إعلانية من الإعلانات المخالفة، بجانب الإعلانات التي انتهى ترخيصها ولم تقم الشركات المسئولة عنها بالتجديد، رغم مخاطبة الوكالات الإعلانية من قبل إدارة الإعلانات بالجهاز.

وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب المحلات والمولات سرعة التوجه لإدارة الإعلانات بمقرها بالجهاز لإصدار واستكمال ملف تراخيص الإعلانات الخاصة بمحلاتهم ووحداتهم الإدارية وتوفيق أوضاعهم، ودفع الرسوم المقررة وفقا للائحة الإعلانات.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من الإدارات المعنية بالجهاز للمرور اليومي لمراجعة الإعلانات بنطاق المدينة على الطبيعة وإزالة الإعلانات العشوائية وتنفيذ الإعلانات الجديدة وفقا للضوابط والتنظيم الذي تتضمنه لائحة الإعلانات، والعمل الجاد لتحصيل إيرادات الدولة الخاصة بجميع أنواع الرسوم التي حددها القانون والقواعد المنظمة خاصة فيما يتعلق بالإعلانات.

إزالة شهيد مخالف حملة لإزالة العشوائية بدمياط الجديدة الغير مرخصة

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