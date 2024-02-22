الخميس 22 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بمدينة دمياط الجديدة

الدكتور محمد خلف
الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط

صرح الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة ، بأنه تم البدء في رفع المخلفات المتراكمة على محاور الطرق بالمدينة، والبدء في تنفيذ أعمال مشاريع والتخطيط لبعض الطرق بالشوارع الرئيسية بمدينة دمياط الجديدة.

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تفاصيل رفع كفاءة الطرق بدمياط الجديدة

وأضاف الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز، أن الأعمال تشمل تخطيط الطرق، ودهان المطبات، وأماكن عبور المشاة.

وأكد رئيس الجهاز مدينة دمياط الجديدة، أن الهدف من عملية التخطيط للشوارع هو الحد من حوادث الطرق، وسيتم وضع علامات إرشادية للمشاة وسائقي السيارات، لإبراز أماكن التهدئة، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار جهود جهاز المدينة لرفع كفاءة الطرق وإظهار المدينة بالشكل الحضاري والجمالي اللائق بها.

وفى سياق متصل، تابع رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة تنفيذ ورفع كفاءة أعمال شبكة الطرق و مبنى الحماية المدنية ووالجمارك  والسور  واللاندسكيب والزراعة ) بالمنطقة الحرة العامة الصناعية بدمياط الجديدة شرق الميناء بقيمة إجمالية للمشروع (٣٠١٥٠٠٠٠)جنيه  ، لافتًا أن ووصلت نسبة التنفيذ للأعمال (٣٠٪) 

واكد مسئولي جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على جهاز الإشراف والشركة المنفذة ضرورة تكثيف الأعمال والالتزام الجاد طبقا للمواصفات والبرنامج الزمنى.وذلك لدعم الأستثمار بالمنطقة الحرة العامة الصناعية الحرة التى تعد محمور استثمارى وتنموى متعدد الكيانات الاقتصادية داخل المنطقة الحرة التى تبلغ مساحتها 190 فدان على البحر المتوسط.

وأشار رئيس جهاز إلى أن هذه الأعمال تمت تحت إشراف المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز والمهندس أحمد الزهار المشرف العام على إدارة تنفيذ الطرق ومسئولي إدارة تنفيذ الطرق بالجهاز، بالتنسيق والتعاون مع المهندس عاصم اللبان المشرف العام على الإدارة العامة للتنمية بالجهاز.

الطرق دمياط الجديدة التخطيط محاور الطرق مشاريع

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