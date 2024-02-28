الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: «لابورتا» يطلب من «تشافي» الاستمرار في برشلونة الموسم المقبل

تشافي
تشافي

أوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية في تقرير لها اليوم، أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة طلب عدم رحيل تشافي هيرنانديز مدرب الفريق نهاية الموسم.

وقال التقرير، إن “لابورتا” طلب بشكل رسمي من “تشافي” العدول عن قرار رحيله نهاية الموسم، والاستمرار الموسم المقبل فقط.

وأكمل التقرير، أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت الإدارة متمسكة ببقاء تشافى وهو رضاهم عن عمله مع الفريق وتوحد غرفة الملابس بجانب صعوبة البحث عن المدرب في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

وكان تشافي قد أعلن، في وقت سابق، موقفه النهائي بالرحيل عن منصبه كمدير فني لفريق برشلونة عقب نهاية الموسم الجاري 2023/ 2024، رغم تجديد عقده حتى يونيو 2025. لمطالعة التفاصيل من هنا.

موقف برشلونة من التعاقد مع ميكيل أرتيتا لخلافة تشافي

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن اسم ميكيل أرتيتا، المدير الفني الحالي لفريق أرسنال الإنجليزي، قد تردد بشأن إمكانية تولي مسئولية تدريب فريق برشلونة في الموسم الجديد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن إدارة برشلونة أبدى إعجابها بأداء أرتيتا وما يقدمه مع أرسنال في الفترة الماضية، ولكنها في الوقت ذاته لن تُجبره على الرحيل عن منصبه، إذا أراد الاستمرار مع الفريق اللندني.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، إلى تصريحات أرتيتا التي أدلى بها في وقت سابق، أنه لا يريد الرحيل عن أرسنال.

وأكدت الصحيفة، أن ميكيل أرتيتا لديه عرضًا من إدارة أرسنال بشأن تجديد عقده، رغم أن عقده الحالي سينتهي في يونيو 2026.

جدير بالذكر أن هناك العديد من المدربين المُرشحين لخلافة تشافي في تدريب فريق برشلونة، مثل: هانز فليك (مدرب منتخب ألمانيا وبايرن ميونخ السابق)، توماس توخيل (مدرب بايرن ميونخ)، بجانب الإيطالي سيميوني إنزاجي (مدرب إنتر ميلان الإيطالي).

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