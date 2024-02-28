معهد بحوث القطن: صنف جيزة 95 عالى الإنتاجية ومبكر النضج

أعلن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية اطلاق أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بالفيوم بناء على توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ببدء تنفيذ الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى الجمعيات الزراعية مبكرًا وقبل بداية موسم زراعة القطن حتى يتسنى تدريب المزارعين بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات.

وأوضح المعهد في بيان له أنه تم تنفيذ أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالفيوم وتقديم شرح وافى عن الآفات الحشرية التى تصيب القطن فى مراحله المختلفة بدءا من مرحلة البادرة - النمو الخضرى - النمو الزهرى والثمى وكيفية مقاومتها ومكافحتها بالطرق الزراعية أولا عن طريق المكافحة الحيوية ثم استخدام المبيدات الكيمائية مع عدم الإسراف فى الرش بالكيماويات ولا يكون ذلك إلا فى حالات الإصابة الحرجة.

وأوضح الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج أهمية القطن المصرى وضرورة زيادة المساحة والاهتمام بتطبيق التوصيات الفنية المثلى.

كما أشار إلى الصنف جيزة 95 وقدرته الانتاجية العالية إلى جانب أنه مبكر فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل كما أنه يمكن التحميل معه لزيادة ربحية المزارع من وحدة المساحة.

وتحدث وكيل معهد بحوث القطن للارشاد والتدريب بالحديث عن أهم الظواهر التى تصيب محصول القطن ومنها الإحمرار والهياج الخضرى وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود للحصول على أعلى إنتاجية.

وأوضح تفاصيل عمليات الخدمة والحرث والمعدلات السمادية ومعدلات التقاوى ومواعيد الزراعة واجراء عملية الخف إلى جانب نقاوة واستئصال الحشائش والعزيق خلال موسم الزراعة وصولا لمرحلة الجنى للحصول على إنتاجية.