الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

معهد بحوث القطن: صنف جيزة 95 عالى الإنتاجية ومبكر النضج

قطن
قطن

أعلن معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية اطلاق أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بالفيوم بناء على توجيهات الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية ببدء تنفيذ الندوات الإرشادية والتدريب للأخصائيين الزراعيين ومديرى الإدارات الزراعية ومديرى الجمعيات الزراعية مبكرًا وقبل بداية موسم زراعة القطن حتى يتسنى تدريب المزارعين بالمراكز الإرشادية بجميع المحافظات.

وأوضح المعهد في بيان له أنه تم تنفيذ أول تدريب للأخصائيين والمرشدين بمقر الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالفيوم وتقديم شرح وافى عن الآفات الحشرية التى تصيب القطن فى مراحله المختلفة بدءا من مرحلة البادرة - النمو الخضرى - النمو الزهرى والثمى وكيفية مقاومتها ومكافحتها بالطرق الزراعية أولا عن طريق المكافحة الحيوية ثم استخدام المبيدات الكيمائية مع عدم الإسراف فى الرش بالكيماويات ولا يكون ذلك  إلا فى حالات الإصابة الحرجة.
وأوضح الدكتور وليد يحيى، وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج أهمية القطن المصرى وضرورة زيادة المساحة والاهتمام بتطبيق التوصيات الفنية المثلى.
كما أشار إلى الصنف جيزة 95 وقدرته الانتاجية العالية إلى جانب أنه مبكر فى النضج وإمكانية زراعته بعد محصول شتوى كامل كما أنه يمكن التحميل معه لزيادة ربحية المزارع من وحدة المساحة.
وتحدث وكيل معهد بحوث القطن  للارشاد والتدريب بالحديث عن أهم الظواهر التى تصيب محصول القطن ومنها الإحمرار والهياج الخضرى وبندقة اللوز إلى جانب تأثير التغيرات المناخية وكيفية تعزيز قدرة النبات على تحملها وتفادى هذه التغيرات والعمل على المحافظة على اللوز الموجود  للحصول على أعلى إنتاجية.
وأوضح تفاصيل عمليات الخدمة والحرث والمعدلات السمادية ومعدلات التقاوى ومواعيد الزراعة واجراء عملية الخف إلى جانب نقاوة واستئصال الحشائش والعزيق خلال موسم الزراعة وصولا لمرحلة الجنى للحصول على إنتاجية.

معهد بحوث القطن أول تدريب للأخصائيين بالفيوم الندوات الإرشادية الزراعية المحافظات المكافحة الحيوية

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الجواهر.. الشيخ طنطاوى يفسر القرآن بالموسيقى والعلوم الطبيعية

حرب المخدرات بين سوريا والأردن.. الأزمة.. وقوة الجيش الأردنى لا تهاون!

براءة السادات.. بطلة سلوى بكر: نحن منافقون و«كله قشرة من بره»

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

المحافظات على خط التنمية.. «الدستور» ترصد مشروعات 2024 لتحسين الحياة فى الجمهورية الجديدة

صاحبة الجلالة| أم كلثوم والصحافة.. ما محبة إلا بعد عداوة

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. "الوزراء": سنعلن عن أعداد المقيمين غير الشرعيين فى مصر بعد 13 مارس

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 28-2-2024

كواليس مقتل جواهرجى بولاق.. المتهم أوهمه بشراء كميات كبيرة من الذهب

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

عاجل.. الباز: صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التى وجهت للإخوان بعد 30 يونيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله

قوات الاحتلال تنفذ حملة اعتقالات واقتحامات في بيت لحم وجنين