الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مدير التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: الجمهوريون ليسوا لهم عداوة مع المهاجرين

توم حرب
توم حرب

قال توم حرب، مدير تحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن هنالك حوالي 7 ملايين شخص مسجلين للتصويت في الانتخابات الأمريكية، بينما عدد العرب القادرون على التصويت لم يتخطى الـ 100ألف صوت.

المسارات اليسارية المتطرفة 

وأكد توم حرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ثقافة الووك بالولايات المتحدة الأمريكية أن الأطفال باستطاعتهم الذهاب إلى المدرسة وإخبار المعلم بأنه يرغب في تغيير جنسه، والعائلات المحافظة في أمريكا لا تتماشى مع المسارات اليسارية المتطرفة.

وتابع: "الأقليات الإسلامية والعربية في مأزق حقيقي بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة انتشار الثقافة اليسارية المتطرفة".

ملف الهجرة 

واستطرد: "الولايات المتحدة عمرها أكثر من ٢٥٠، وكل الشعوب الأمريكية شعوب مهاجرة إلى أمريكا، والحزب الجمهوري ليس له عداوة مع المهاجر الجديد الذي يحترم الثقافة المفروضة في المجتمع".

 

توم حرب الهجرة بأمريكا المسار اليساري الأمريكي القاهرة الإخبارية قناة القاهرة الإخبارية

الأكثر قراءة

عاجل.. الباز يكشف مفاجأة عن بنود اتفاق رأس الحكمة

عاجل.. الباز: صفقة رأس الحكمة من أقوى الضربات التى وجهت للإخوان بعد 30 يونيو

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

عاجل.. القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الغربية لخان يونس جنوب غزة

عاجل| إبراهيم حسن: «هناكل النجيلة» لاستعادة عرش منتخب مصر.. ونسعى لبناء «جيل جديد» للفراعنة (حوار)

عاجل.. خريطة مدينة رأس الحكمة الجديدة بعد قرار الرئيس السيسى بإنشائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة