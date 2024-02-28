مدير التحالف الأمريكى الشرق أوسطى: الجمهوريون ليسوا لهم عداوة مع المهاجرين

قال توم حرب، مدير تحالف الأمريكي الشرق أوسطي، إن هنالك حوالي 7 ملايين شخص مسجلين للتصويت في الانتخابات الأمريكية، بينما عدد العرب القادرون على التصويت لم يتخطى الـ 100ألف صوت.

المسارات اليسارية المتطرفة

وأكد توم حرب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبد الرحمن، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ثقافة الووك بالولايات المتحدة الأمريكية أن الأطفال باستطاعتهم الذهاب إلى المدرسة وإخبار المعلم بأنه يرغب في تغيير جنسه، والعائلات المحافظة في أمريكا لا تتماشى مع المسارات اليسارية المتطرفة.

وتابع: "الأقليات الإسلامية والعربية في مأزق حقيقي بالولايات المتحدة الأمريكية نتيجة انتشار الثقافة اليسارية المتطرفة".

ملف الهجرة

واستطرد: "الولايات المتحدة عمرها أكثر من ٢٥٠، وكل الشعوب الأمريكية شعوب مهاجرة إلى أمريكا، والحزب الجمهوري ليس له عداوة مع المهاجر الجديد الذي يحترم الثقافة المفروضة في المجتمع".