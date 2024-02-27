الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأردن: نفذنا 13 عملية إنزال مساعدات إغاثية لأهلنا فى غزة

عملية الإنزال الجوي
عملية الإنزال الجوي للمساعدات على غزة

قال الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، اليوم، إن الأردن بدأ الجسر الجوي لإنزال المواد الإغاثية في قطاع غزة منذ 6 نوفمبر الماضي.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك ضمانات لسلامة الطائرات التي تقوم بإنزال المساعدات على غزة، مضيفًا: "عملية إنزال المساعدات الإغاثية اليوم لأهلنا في غزة هي الثالثة عشرة منذ بدء الجسر الجوي".

وأكد أن هناك تصاعدًا في عدد الطائرات ونوعية المساعدات وحجمها التي يتم إنزالها على غزة، معتبرًا أن هناك تعنتًا إسرائيليًا بشأن إدخال المساعدات إلى غزة.

وطالب بوجود المزيد من الضغط الدولي لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

كما أعرب الناطق باسم الحكومة الأردنية، عن رفض المملكة التهجير القسري للسكان في غزة، مضيفًا: "لا نرى أفقًا واضحًا للسلام في ظل حكومة نتنياهو المتطرفة".

عملية الإنزال الجوي للمساعدات على غزة

نفذت القوات الجوية للأردن ومصر والإمارات وقطر، عملية إنزال جوية مشتركة للمساعدات فوق غزة، في إطار جهود دولية مشتركة لتخفيف المعاناة عن أهالي القطاع.

وشارك الملك عبدالله الثاني، في عمليات الإنزال الجوي. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية إن مشاركة الملك تأتي تأكيدًا على استمرار الأردن في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، لإيصال المساعدات بكل الطرق المتاحة لأهالي غزة.

فيما أعلنت القوات المسلحة من جانبها عن المشاركة في عملية الإنزال الجوي رفقة الإمارات وقطر وفرنسا والأردن.

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