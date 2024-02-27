الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الخارجية الأمريكية: تركيزنا الآن على التوصل لوقف نار مؤقت فى غزة 

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن تركيزها الآن على التوصل لوقف نار مؤقت في غزة، مشيرة إذا تم التوصل لاتفاق بشأن غزة قبل رمضان فسيمتد طيلة الشهر. 

وأضاف بيان الخارجية الأمريكية، لا نريد تصعيد التوتر في شمال إسرائيل سواء منها أو من حزب الله. 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر عن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بشأن حزب الله، قائلاً: لا نريد أن نرى أياً من الجانبين يصعد الصراع في الشمال. سنواصل السعي للتوصل إلى حل دبلوماسي لهذا الصراع".

وقال ميلر: "بينما رأينا تعليقات وزير الدفاع، فقد لاحظنا أيضًا أن وزير الدفاع ومسئولين آخرين في حكومة إسرائيل- بما في ذلك رئيس الوزراء- قالوا مرارًا وتكرارًا علنًا إنهم يفضلون حل الوضع دبلوماسياً". 

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وتقول مصادر إن حزب الله اللبناني سيوقف إطلاق النار إذا وافقت حماس على الهدنة في غزة.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل أجهزة الإنذار الصاروخية في مدينة عسقلان بجنوب إسرائيل، والعديد من البلدات المجاورة مثل نتيف هسارة، وغيرها.

وتناول المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر تصريحات بايدن بشأن وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل وحماس يوم الاثنين، قائلاً: هدفنا هو التوصل إلى هدنة إنسانية وإطلاق سراح الرهائن في أقرب وقت ممكن. ومن المؤكد أننا نرحب بالحصول على واحدة بحلول نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف "ما يمكنني قوله عن التقدم الإجمالي هو أننا أحرزنا تقدمًا كبيرًا نحو التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي عندما كان لدينا مسئولون أمريكيون منخرطون في المنطقة. 

وقال ميلر: "نحن نحاول دفع هذه الصفقة إلى خط النهاية، ونعتقد أن ذلك ممكن، ولكن في نهاية المطاف، يعود جزء من هذا إلى حماس".

وأضاف: "إذا حصلنا على وقف مؤقت لإطلاق النار في نهاية هذا الأسبوع، وبالنظر بشكل منطقي إلى كيفية تنفيذ ذلك، فإن ذلك سيمتد على مدار شهر رمضان".

وأعلنت عائلات الرهائن الأمريكيين الذين تحتجزهم حماس في غزة أنهم أرسلوا رسالة إلى مجلس النواب ومجلس الشيوخ، يطلبون منهم تكريس الصلاة الافتتاحية في 7 مارس. 

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