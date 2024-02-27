الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بريطانيا تنفى وجود خطط لنشر جنود فى أوكرانيا

أوكرانيا
أوكرانيا

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن عدم وجود خطط لنشر جنود على نطاق واسع في أوكرانيا، وذلك ردًا على تقارير تفيد بأن بعض الدول الغربية ربما تفكر في نشر قوات على الأرض في أوكرانيا.

 

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاءـ إن نشر جنود على نطاق واسع ليس ضمن الخطط، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تساعد بالمعدات والإمدادات والتدريب.

وأضاف أنه بخلاف العدد الصغير من الأفراد الموجودين في البلاد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي خطط لانتشار واسع النطاق.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال مؤتمر صحفي أمس عقب المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا في قصر الإليزيه  أن إرسال قوات برية في المستقبل أمر لا يمكن استبعاده، قائلًا: لا يوجد إجماع بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا لكن لا يمكن استبعاد أي شيء.

رئيس الوزراء البريطاني سوناك ريشي سوناك جنود أوكرانيا

مواد متعلقة

"حزب الله" يعلن استهداف تجمع للقوات الإسرائيلية ومعدات تجسسية

إسرائيل: نعمل على تزويد أوكرانيا بأنظمة الإنذار المبكر من الهجمات الصاروخية

الحزب الحاكم بالنمسا يعلن قائمته لانتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى

ماكرون: الانتصار على روسيا أمر ضرورى لأمن واستقرار أوروبا

الولايات المتحدة تعيّن مبعوثًا خاصًا للسودان

عاجل.. قناة عبرية تكشف تفاصيل "صادمة" حول الليلة التى سبقت "طوفان الأقصى"

حماس تعزى عائلة الطيار بالجيش الأمريكى وتُحمّل بايدن المسئولية

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يقتحم مخيم الفارعة واندلاع مواجهات مع المواطنين

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

خبراء عن الإنزال المصرى الإماراتى الأردنى: الموقف العربى داعم ومساند للشعب الفلسطينى

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-2-2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

عبدالوهاب داود

عن الشعر والرواية ووحدة الفنون

لواء. محسن الفحام

الشيوخ والصناعة

جلال حمام

الفجر يبزغ بعد حُلكة الليل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة