بريطانيا تنفى وجود خطط لنشر جنود فى أوكرانيا

أعلن متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، عن عدم وجود خطط لنشر جنود على نطاق واسع في أوكرانيا، وذلك ردًا على تقارير تفيد بأن بعض الدول الغربية ربما تفكر في نشر قوات على الأرض في أوكرانيا.

وقال المتحدث، اليوم الثلاثاءـ إن نشر جنود على نطاق واسع ليس ضمن الخطط، مشيرًا إلى أن المملكة المتحدة تساعد بالمعدات والإمدادات والتدريب.

وأضاف أنه بخلاف العدد الصغير من الأفراد الموجودين في البلاد لدعم القوات المسلحة الأوكرانية، ليس لدينا أي خطط لانتشار واسع النطاق.

يذكر أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال مؤتمر صحفي أمس عقب المؤتمر الدولي لدعم أوكرانيا في قصر الإليزيه أن إرسال قوات برية في المستقبل أمر لا يمكن استبعاده، قائلًا: لا يوجد إجماع بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا لكن لا يمكن استبعاد أي شيء.