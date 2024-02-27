رئيس الأركان الإسرائيلى من الحدود الشمالية: حزب الله سيدفع ثمنًا باهظًا

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي من الحدود الشمالية، اليوم الثلاثاء، أن حزب الله سيدفع ثمنا باهظا، حسبما افادت صحيفة تايمز اوف اسرائيل .

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إن حزب الله يجب أن يدفع ثمناً باهظاً لانضمامه إلى حماس في 7 أكتوبر، قائلاً: "حزب الله قرر مساء يوم 7 أكتوبر الانضمام إلى حماس وعليه أن يدفع ثمنا باهظا لذلك".

كما قام رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي بجولة في بلدة شتولا الحدودية الشمالية يوم الثلاثاء، حيث حذر من أن حزب الله "يجب أن يدفع ثمناً باهظاً" لانضمامه إلى حماس في 7 أكتوبر، وانضم إلى هاليفي قادة كبار آخرون في الجيش الإسرائيلي، والتقى بجنود وأعضاء فرق أمنية محلية.

وأضاف: "أعتقد أيضًا أننا نتخذ الخطوات الصحيحة، وأن حزب الله ليس قريبًا من السياج هنا".

وتفاخر بأنه بفضل الجهود الأمنية "عاد الناس إلى هنا، وأعتقد أننا إذا فعلنا الشيء الصحيح، فإنهم سيعودون إلى هنا أولا بسبب الأمن".

آخر تطورات الأوضاع في غزة

وفي سياق متصل، قال مسئول في حركة حماس لرويترز إن تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف القتال في غزة سابقة لأوانها ولا تتطابق مع الوضع على الأرض.

وبدا بايدن واثقا من أنه سيتم الاتفاق على هدنة بحلول يوم الاثنين، ولكن بالإضافة إلى كلمات حماس، قال مسئول إسرائيلي كبير أيضا إنه لا يفهم من أين يأتي تفاؤل بايدن. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية إن البلاد لا تزال متفائلة ومتفائلة بشأن آفاق التوصل إلى اتفاق.

وقالت بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان، يونيفيل، إنها تشهد "تحولاً مقلقاً" في تبادل إطلاق النار بين إسرائيل والقوات المناهضة لإسرائيل عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين شمال إسرائيل وجنوب لبنان. قالت إسرائيل صباح الثلاثاء إنها قصفت عدة أهداف داخل لبنان ردا على إطلاق 35 صاروخا على إحدى منشآتها العسكرية في شمال إسرائيل.

أصدرت وزارة الصحة في غزة أرقامًا محدثة للضحايا، وذكرت أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، اسشهد 96 فلسطينيًا وأصيب 172 آخرون جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى داخل غزة منذ 7 أكتوبر جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى 29,878 شخصًا، بالإضافة إلى 70,215 جريح.

وفي إحاطته الأخيرة، قال الجيش الاحتلال إنه "عثر على منشأة لتصنيع الأسلحة وقاذفات صواريخ وأنظمة تستخدمها حماس في القتال مع الجيش الإسرائيلي" في الزيتون، ويواصل العمل في خان يونس، حيث قال إنه يعمل على "تأمين المناطق المحاذية للتجمعات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة".

واستشهد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات بالضفة الغربية المحتلة، فجر اليوم الثلاثاء. وقُتل ما لا يقل عن 400 فلسطيني في اشتباكات مع الجنود والمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.

قال الحوثيون في اليمن إنهم لن يتمكنوا من إعادة النظر في هجماتهم الصاروخية والطائرات دون طيار على الملاحة الدولية في البحر الأحمر إلا بعد أن تنهي إسرائيل "عدوانها" في قطاع غزة.

وتقول الولايات المتحدة إنها استهدفت قادة إيرانيين وحوثيين في جولة جديدة من العقوبات، كما أصدرت المملكة المتحدة عقوبات جديدة ضد إيران واليمن.