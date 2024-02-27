الثلاثاء 27 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الأمم المتحدة: أكثر من مليوني شخص في غزة معرضون للخطر

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من مليوني شخص في غزة، معرضون يوميا للخطر ويعانون من نقص الغذاء.

وأشار إلى أن سكان غزة يتعرضون للقصف يوميا ويقتلون ولا يمكنهم الوصول إلى الخدمات الصحية.

وعبر عن أمل الأمين العام للأمم المتحدة  أنطونيو جوتيريش، في التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت ممكن وإطلاق سراح الرهائن، مردفًا:" هناك انخفاض حاد في كمية المساعدات التي يتم إيصالها إلى قطاع غزة".

تابع:" لم تتمكن أي من قوافل الأمم المتحدة الإنسانية من الوصول إلى شمال غزة منذ 23 يناير"، قائلًا:" الأمم المتحدة تحتاج إلى طرق آمنة ومزيد من نقاط الدخول إلى غزة تشمل الشمال إضافة إلى تسريع التفتيش".

الصحة في غزة عاجزة تقديم خدمات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور أشرف القدرة، اليوم الثلاثاء، إن المنظمات الدولية عاجزة عن تقديم أي حماية للمنظومة الصحية بقطاع غزة.

وأشار إلى أن 30 مستشفى من أصل 35 في القطاع خرجت عن الخدمة جراء عدوان الاحتلال، لافتًا إلى أن الاحتلال أجبر "أطباء بلا حدود" للخروج من مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن سكان شمال قطاع غزة أصبحوا "على حافة المجاعة، ولا ملاذ يأوون إليه" في ظل الحرب المستمرة منذ أشهر.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء"، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب "إبادة جماعية".
 

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة غزة ستيفان دوجاريك نقص الغذاء سكان غزة الرهائن

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