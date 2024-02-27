الثلاثاء 27 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الفصائل الفلسطينية تقصف عدة أهداف إسرائيلية فى شرق خان يونس

سرايا القدس
سرايا القدس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، عن قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بقذائف الهاون النظامي.

وأشارت إلى خوض جنودها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في منطقة المشروع غرب خان يونس.
وأضاف بيان سرايا القدس: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60 تجمعًا لجنود العدو محيط مسجد على جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة".

فيما استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف بيان القسام: "رصد مجاهدونا نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" للقتلى والإصابات في صفوف قوات العدو إثر المعارك الضارية في حي الزيتون بمدينة غزة".

سرايا القدس الإحتلال الإسرائيلي قذائف الهاون النظامي خان يونس الاحتلال غرب خان يونس

مواد متعلقة

بالأرقام.. القسام تكبد جيش الاحتلال المزيد من القتلى والجرحى فى قطاع غزة

حماس تعلن اغتيال صالح العارورى و2 من قادة القسام فى انفجار بيروت

عاجل.. هنية: قدمنا لمصر وقطر ردًا على المبادرات وموقفنا ورؤيتنا لوقف العدوان بغزة

22 آلية عسكرية.. "القسام" تعلن حصيلة يوم من الاشتباكات مع قوات الاحتلال فى غزة

كتائب القسام: أوقعنا قوة إسرائيلية راجلة فى حى التفاح والدرج بين قتيل وجريح

كتائب القسام تعلن استهداف 5 دبابات ميركافا شرق مدينة خان يونس

الأكثر قراءة

عاجل| رئيس الوزراء يستعرض العروض المقدمة لشركة "وطنية": لدينا سوق جاذبة للاستثمارات

الرئيس السيسى يصدر قرارًا بإقامة مدينة رأس الحكمة الجديدة

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

"المهن الموسيقية": "مش عارفين نوصل للموسيقار حلمي بكر"

تفاصيل اجتماع الرئيس السيسى مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وعدد من قادة القوات المسلحة

مجوهرات بالملايين.. تعرف على المسروقات من محل الخواجة حسنى ببولاق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

إبراهيم داود

العدو وإعلامه وفخاخه

ماجد حبته

صفقات متوسطة.. أو صغيرة

حسين دعسة

الحكومة الفلسطينية.. إقالة المرحلة المقبلة لصالح اللعبة الأمريكية

غادة لبيب

قصتى مع كلية الحقوق

عبد المنعم السيد

قراءة فى شمولية الموازنة العامة وضم الهيئات الاقتصادية

ماجد حبته

لا برامج لنزع السلاح!

وائل لطفي

سياحة أم صناعة؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الأمم المتحدة: قوات الاحتلال توقف قافلة إخلاء وتجبر مسعفين على خلع ملابسهم

نُقلوا أشلاء.. مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 10 آخرين فى غزة

تجويع متعمد وإبادة جماعية.. إسرائيل تستهدف تدمير وجود الفلسطينيين فى الضفة وغزة