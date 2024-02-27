الفصائل الفلسطينية تقصف عدة أهداف إسرائيلية فى شرق خان يونس

أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، عن قصف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بقذائف الهاون النظامي.

وأشارت إلى خوض جنودها اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة مع جنود وآليات الاحتلال في منطقة المشروع غرب خان يونس.

وأضاف بيان سرايا القدس: "قصفنا بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار الـ60 تجمعًا لجنود العدو محيط مسجد على جنوب غرب حي الزيتون بمدينة غزة".

فيما استهدفت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، دبابة صهيونية من نوع "ميركافا" بقذيفة "الياسين 105" في منطقة البلد بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأضاف بيان القسام: "رصد مجاهدونا نقل طائرتي "بلاك هوك" و"يسعور" للقتلى والإصابات في صفوف قوات العدو إثر المعارك الضارية في حي الزيتون بمدينة غزة".