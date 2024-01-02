الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. هنية: قدمنا لمصر وقطر ردًا على المبادرات وموقفها ورؤيتها لوقف العدوان بغزة

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية، مساء اليوم الثلاثاء، إن حماس قدمت لقطر ومصر ردًا على المبادرات وموقفها ورؤيتها التي ترتكز على الوقف الشامل للعدوان وإغاثته والاستجابة لمطالبها العادلة.

وتابع هنية في كلمته مساء اليوم: “تلقينا العديد من المبادرات حول الشأن الفلسطيني الداخلي وأكدنا تمسكنا بوحدة الشعب والقضية ونحن منفتحون على المكونات الوطنية كافة”.

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وأكد هنية أنه لن يكون هناك فراغ في قطاع غزة فالمؤسسات تشتغل وتقوم بمهامها وفق المتاح، مشددا على أن الإدارة الأمريكية وكل من دعم الاحتلال يتحملون المسؤولية عن مأساة الشعب الفلسطيني.

هنية يحمل الولايات المتحدة مسؤولية مأساة الشعب الفلسطيني

وتابع: "الاحتلال يروج أنه ينتقل من مرحلة ثانية إلى ثالثة لكن المقاومة ستسقط كل خططه التي تصنع مستقبلًا لفلسطين كريمة حرة".

وأكد هنية أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يواجه أهوالًا وجرائم يرتكبها العدو الإسرائيلي بمنتهى الهمجية والوحشية.

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وأضاف هنية أن الشعب الفلسطيني في الضفة رغم كل ما يتعرض له سيبقى عصيا شامخا ملتحما مع إخوانه في غزة، موضحا أن المقاومة بخير والمقاومون وقيادتهم بخير ولن يطلق سراح أسرى الاحتلال إلا بشروط المقاومة، مشيرا إلى أن المقاومة جعلت دبابات الاحتلال وناقلاته توابيت لجنوده.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" شرقي مخيم البريج، وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت "القسام" مقتل 15 جنديا إسرائيليا في تفجير حقل ألغام شمال قطاع غزة.

وأشار الإعلام العبري، صباح اليوم، إلى أن عناصر من كتائب القسام في شمال شرق غزة دمروا 3 دبابات، واشتبكوا مع جنود جيش الاحتلال، وقتلوا عددا من الجنود.

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