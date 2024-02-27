"كان بيحاول يهرب".. مصرع لص سقط من الطابق الخامس بالطالبية

صرحت النيابة العامة في الجيزة بدفن جثمان عاطل لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء محاولة سرقة شقة في الطالبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم حاول سرقة محتويات شقة من الطابق الخامس بأحد العقارات في الطالبية، إلا أنه سقط أثناء ذلك بعدما شاهده الأهالي، وتبين أنه كان برفقته أسلاك كهربائية وخلاط مياه وكالون.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ بسقوط شخص من الطابق الخامس بأحد العقارات في الجيزة، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة إلى موقع البلاغ.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي أجرتها فرق المباحث في الجيزة أن المتوفي كان يسرق إحدى الشقق السكنية في الطابق الخامس إلا أن الأهالي شاهدوه وحاولوا الإمساك به إلا أنه اختل توازنه وسقط من الطابق الخامس جثة هامدة في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة في الجيزة وتحرر المحضر اللازم وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.