انتهاء تشريح "جواهرجي بولاق" وتسليم الجثمان لذويه

أمرت نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد صبيح المحامي العام للنيابات، اليوم الثلاثاء، بتسليم جثة حسني الخناجري، تاجر ذهب، قتل على يد 6 ملثمين خلال سرقتهم محله في منطقة بولاق أبوالعلا، إلى ذويه؛ تمهيدًا لاستكمال مراسم الدفن.

وتبين انتهاء فريق الطب الشرعي من تشريح جثمان الضحية الذي تبين أنه توفي نتيجة التعدي عليه بسبب مقاومته المتهمين، خلال محاولتهم سرقته.



وتعاين الأدلة الجنائية مقر الواقعة وترفع آثار البصمات والاقتحام الذي وقع، وجارٍ حصر المسروقات والذهب الذي كان بالمحل والذي يقدر بالملايين.



وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 6 ملثمين يرتدون ملابس تخفي هويتهم وكابات للتخفي من كاميرات المراقبة.



وكان اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء بشندى، مدير المباحث، يفيد بتعرض محل مصوغات ذهبية للسرقة في دائرة قسم بولاق أبوالعلا، ومقتل مالك المحل "ح. ا".



وانتقلت الأجهزة الأمنية وقامت بمعاينة مسرح الحادث، ونقلت سيارة إسعاف الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من الفحص المبدئي مقتل صاحب المحل أثناء محاولة منع اللصوص من السرقة، وبعثرة في محتويات المحل، وسرقة كميات من المشغولات الذهبية.



وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة من جهودها لحل لغز مقتل الجواهرجي لسرقة مشغولات ذهبية من داخل محله بمنطقة بولاق أبوالعلا.