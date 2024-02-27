الثلاثاء 27 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

أسباب الإصابة بالصداع النصفي.. وطرق علاجه في المنزل

الصداع النصفي
الصداع النصفي

على الرغم من عدم وجود علاج تام للصداع النصفي، إلا أن فهم مسبباته وإجراء أي تغييرات ضرورية في نمط حياتك واتباع خطة العلاج الخاصة بك يمكن أن يقلل من عدد مرات تعرضك لنوبة الصداع النصفي.

 فكما جاء في موقع "هيلث"، فأن محفزات الصداع النصفي تبدو مختلفة من شخص لآخر، ستعتمد محفزاتك الشخصية على كيفية تفاعل جسمك مع عوامل بيئية معينة، يمكن أن تشمل هذه المحفزات، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

التوتر والقلق

الأضواء الساطعة أو الوامضة

ضجيج عالي

روائح قوية 

الإرهاق الجسدي أو إرهاق الجسم 

التغيرات المناخية

تعاطي التبغ

الآثار الجانبية للأدوية

الإفراط في استخدام المسكنات 

وجبات مفقودة

قد يعاني بعض الأشخاص أيضًا من محفزات غذائية.قد تشمل هذه الأطعمة والمشروبات التى قد تزيد من فرص التعرض للإصابة بالصداع النصفي ما يلي:

أجبان قديمة

الشوكولاته الداكنة

الكحول

زبادي 

اللحوم المعالجة أو المعالجة.

الكافيين (أو انسحاب الكافيين).

 وفقا لمؤسسة الصداع النصفي الأمريكية، تشمل الخيارات الغذائية الوقائية من مشكلة الصداع النصفي ما يلي:

قلل كمية القهوة التي تتناولها إلى أقل من كوبين في اليوم 

ابتعد عن أي من محفزاتك الغذائية المعروفة التى تزيد من فرص الإصابة بالصداع النصفي.

تأكد من تناول الطعام في أوقات ثابتة كل يوم وابذل قصارى جهدك لعدم تخطي وجبات الطعام 

شرب كمية كافية من الماء (13 و9 أكواب يوميًا للذكور والإناث.

اختر الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة لزيادة تناولك للفيتامينات والألياف

قم بتضمين الفواكه والخضروات الطازجة في نظامك الغذائي

تناول كميات أقل من الأطعمة عالية المعالجة أو التي تحتوي على نسبة عالية من الملح أو السكر 

الأطعمة التي قد تسبب الصداع النصفي

أن تكون نشيطًا بدنيًا 

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