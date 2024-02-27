الثلاثاء 27 فبراير 2024
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"القاهرة الإخبارية" تعرض أبرز بنود مقترح باريس بشأن الهدنة في غزة

الهدنة في غزة
الهدنة في غزة

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، أبرز بنود مقترح باريس بشأن هدنة في قطاع غزة.

وجاء كالآتي:-

  1. وقف جميع العمليات العسكرية مدة 40 يوما في القطاع.
  2. إصلاح المستشفيات والمخابز وتوفير آلاف الخيام.
  3. إدخال 500 شحنة مساعدات إلى القطاع يوميا.
  4. منع الذين في سن الخدمة العسكرية من العودة للشمال.
  5. تبادل 10 أسرى فلسطينيين مقابل محتجز إسرائيلي.
  6. الإفراج عن المحتجزين من النساء والأطفال والمسنين.

وقال مسئول كبير لوكالة رويترز إن مقترح باريس ينص على تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين بنسبة 10 إلى واحد، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وتابع أن حركة حماس تلقت مقترحا من باريس يسمح بوقف مبدئي 40 يوما في كل العمليات العسكرية، لافتًأ إلى أن مقترح باريس يتضمن الالتزام بالسماح بدخول 500 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا وتوفير آلاف الخيام والكرفانات، كما يتيح إصلاح المخابز والمستشفيات بقطاع غزة.

وأكد أن الاقتراح ينص على إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال تحت 19 عاما وكبار السن مقابل الإفراج عن عدد من المعتقلين الفلسطينيين.

وفي وقت سابق أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن إسرائيل وافقت على عدم القيام بأنشطة عسكرية في قطاع غزة خلال شهر رمضان، محذرًا من أن إسرائيل تخاطر بفقد الدعم من بقية العالم مع استمرار سقوط قتلى فلسطينيين بأعداد كبيرة.

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