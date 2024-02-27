ضبط 3798 كيلو لحوم فاسدة في الجيزة وعقد المؤتمر الأول للنهوض بالقطن بالفيوم

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، العدد رقم 134 من إصدار: "الزراعة في كل مصر، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من 20 وحتى 26 فبراير الجاري.

رش وتجريع وعلاج 3855 رأس ماشية في قافلة طبية بالبدرشين

وخلال هذا الأسبوع، أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، بالاشتراك مع الهيئة الإنجيلية القبطية قافلة بيطرية مجانية بمركز البدرشين، حيث تم رش وتجريع وعلاج 3855 رأس ماشية، وتم عقد ندوة إرشادية عن الأمراض المشتركة وأهمية التحصين.

كما شنت المديرية حملاتها على الأسواق حيث تم ضبط 3798 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم ودواجن ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 100 ألف و859 رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية، ندوة إرشادية حيث تم التأكيد على المزارعين بأهمية القمح والدعم الذي يتم من قبل الدولة تجاه المزارعين من أسمدة وتوفير المبيدات اللازمة لرش الآفات والأصداء وتوفير التقاوي بنصف الثمن وتوفير السطارات والتسوية بالليزر.

تنظيم لقاءات إرشادية للمحاصيل الشتوية في المنوفية

بينما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي لقاءات إرشادية للمحاصيل الشتوية، حيث تم المرور على زراعات البطاطس، والقمح والفول البلدي وإعطاء المزارعين التوصيات الواجبة للمحصول خلال هذه الفترة، كما تم إزالة 7 حالة تعدي على الأراضي الزراعية، كذلك واصلت مديرية الزراعة بمحافظة الدقهلية، المرور على الصوب الزراعية بمركز ميت غمر، كما تم متابعة وتنفيذ حصر وترقيم الثروة الحيوانية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، كذلك تم اطلاق قوافل بيطرية بقرى مركزي بلقاس وجمصه، لدعم المربين بالمجان.

رش وتجريع وترقيم 2418 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية في فاقوس بالشرقية

فيما أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، قافلة بيطرية شاملة بالمجان، بمركز فاقوس وتم رش وتجريع وترقيم وتسجيل أكثر من 2418 رأس ماشية، وعمل عدة لقاءات ارشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، كما شنت المديرية 25 حملة تم خلالها المرور على عدد 52 سوقا لبيع اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم، كما تم ضبط حوالى 3 أطنان و103 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية ولحوم مصنعة وكبده ودواجن مفروم واسماك في حالة مخالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحصين 187 الف و606 جرعة تحصين ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام، كما نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية، عدد من الأنشطة الإرشادية بإدارة برج العرب الزراعية حيث تم المرور والمعاينة الحقلية لمحصولي القمح والخرشوف قرية الجويرة الغربانيات وفحص النباتات.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، متابعتها للزراعات الشتوية وخاصة القمح، والفول والبنجر وزراعات البطاطس، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة بجنوب سيناء، اجتماع مع العاملين لبحث خطة العمل الأسبوعية وعرض ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، كما تم التأكيد على أهمية متابعة القوافل الزراعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، كما تم متابعة الزراعات الموجودة بالوحدة البستانية ووحدة إنتاج الزهور ونباتات الزينة، كما أعلنت المديرية استمرار القوافل الإرشادية لمتابعة الزراعات.

"زراعة الفيوم" تنظم المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن

وخلال هذا الأسبوع أيضا نظمت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم، المؤتمر الأول للنهوض بزراعة القطن بالاشتراك مع مركز البحوث الزراعية، وتضمن المؤتمر حوارًا مفتوحًا مع المشاركين حول النهوض بالمحصول، كما تم عقد اجتماع تنسيقي بين المديرية ومركز البحوث الزراعية لإجراء الحصر للمحاصيل الشتوية ورفع الإحداثيات وتحديد المحاصيل المنزرعة لإعداد حصر خاص بالزراعات الشتوية باستخدام صور الأقمار الصناعية، كما نظمت مديرية الزراعة بمحافظة بنى سويف، بالتعاون مع الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، لقاءات توعية لمزارعي القمح بقرى مركزي الفشن وبني سويف وذلك ضمن أنشطة مبادرة ازرع والتي تستهدف زيادة انتاجية محصول القمح.