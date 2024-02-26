الإثنين 26 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"زراعة البرلمان": التجار ملتزمون بالإبلاغ عن المخزون السلعى فى مخازنهم

النائب مجدي ملك
النائب مجدي ملك

قال النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن صفقة رأس الحكمة ستزيد من ثقة الاستثمار في مصر بصورة غير عادية، خاصة أن مصر دولة واعدة، وتمتلك الكثير من القطاعات البكر والتي لم تكتشف بعد، مشيرًا إلى أن الدولة قادرة على عبور التحديات الراهنة، خاصة مع وجود إرادة التغيير والإصلاح.

وتابع "ملك" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن صفقة رأس الحكمة لديها مردود حقيقي على أسعار كافة السلع والقطاعات خلال فترة تتراوح ما بين 4 لـ6 أشهر، خاصة أن المحتركين لديهم مخزون سلعي من كل السلع، وستحدث انفراجة في أسعار كافة السلع. 

ولفت إلى أن الحكومة حريصة على حماية المستهلك من جشع التجار، وفي نفس الوقت هناك حرص على التجار الملتزمين بالإبلاغ عن المخزون السلعي في مخازنهم، ولن يكون هناك ظلم لأحد.

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