محلل فلسطينى لـ"الدستور": "العدل الدولية" ستصدر قرار بوقف الحرب فى غزة

توقع الكاتب والمحلل الفلسطيني محمد أبو رحمة، أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب في غزة لأسباب إنسانية.

وأشار أبو رحمة في تصريحات للدستور، إلى أن المحكمة ستلاحظ تهافت الحجج الصهيونية، ومخالفتها لواقع الحال، وما يقترفه العدو من جرائم يشهدها العالم، ولاسيما مع نهاية مهلة الشهر التي منحتها المحكمة لحكومة الاحتلال، ومع استمرار الإبادة الجماعية التي يقترفها جيشها في غزة.

أضاف:" ما قدمته جنوب افريقيا، وما ستقدمه ردا على تقرير حكومة الاحتلال، سيسهم في مراكمة الأدلة على ارتكاب العدو لكل الجرائم الواردة في لائحة الدعوى المرفوعة ضدها".

تابع أبو رحمة:" ولا بد من الإشارة إلى تطور هام حصل خلال "شهر المهلة"، وهو انضمام عدد متزايد من الدول إلى جانب جنوب أفريقيا كأطراف مدعية ضد كيان الاحتلال"، معتبرًا أن الجانب الإعلامي للجلسات يشكل رافدا مهما للحركة المؤيدة للشعب الفلسطيني، والمعادية للإحتلال والتي تجتاح العالم بشكل غير مسبوق.

استمرار جلسات استماع محكمة العدل الدولية

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في ظل المطالبات الدولية بوقف جميع الانتهاكات القانونية والإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن التعويض عن الأضرار التي لحقت بالشعب الفلسطيني.

وتختتم اليوم جلسات الاستماع العلنية التي عقدتها محكمة العدل الدولية في لاهاي، بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لإصدار رأي استشاري حول الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.